Destiny 2: Mehr Vorbestellungen als beim Vorgänger, viele positive Vorzeichen und wichtige Zusatzinhalte - 4Players.de

Bei der Investoren-Konferenz im Zuge des jüngsten Geschäftsberichts kam Eric Hirshberg (CEO von Activision) auf das anstehende Destiny 2 zu sprechen . Er sagte, dass die Beta "großartig" verlaufen sei und es viele positive Vorzeichen geben würde. So sei das Feedback von der Presse und den Fans "beinahe durchgehend positiv" und abgesehen von den "starken Vorverkaufszahlen" sei der Shooter von Bungie auf der Pole Position beim "Awareness Ranking" (des nächsten geplanten Spielekaufs) von Nielsen. Abschließend hob er die Qualität der PC-Version, mehr Lokalisierungen als beim ersten Teil und die PC-Veröffentlichung via Blizzard App (ehemals Battle.net) hervor. Dadurch würden sie das potenzielle Publikum weiter vergrößern.Der Frontmann des Publishers erklärte, dass die späteren Inhalte bzw. Erweiterungen für ein Spiel wie Destiny fast genauso wichtig wie das Hauptspiel seien. Nur diesmal sollen die Entwickler (Bungie) für eine beständigere Versorgung mit neuen Inhalten sorgen. Zudem würden die Vorverkaufszahlen zeigen, dass ein "überwältigend hoher Prozentsatz" der Vorbestellungen auf die Edition mit dem Season Pass (Erweiterungspass) entfallen würde.Im Geschäftsbericht wiederum war die Rede davon, dass an der Konsolen-Beta mehr Spieler als an der Destiny-Beta (2014) teilgenommen haben. Die Anzahl der Vorbestellungen von Destiny 2 soll über den Pre-Order-Zahlen von Destiny liegen. Konkrete Zahlen wurden jedoch nicht verraten. Destiny 2 erscheint am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Umsetzung folgt am 24. Oktober.Letztes aktuelles Video: PvP-Spielszenen Closed Beta