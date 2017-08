Destiny 2: Schmelztiegel-Trailer zeigt die kompetitiven 4-gegen-4-Gefechte - 4Players.de

Activision Blizzard und Bungie haben einen Trailer zum kompetitiven 4-gegen-4-Modus "Schmelztiegel" (Spieler gegen Spieler) in Destiny 2 veröffentlicht. Geboten werden die Eroberung von Zonen im Modus "Kontrolle", der Kampf um ein Ziel in "Countdown" oder das möglichst lange Durchhalten in "Überleben".Der Shooter erscheint am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Umsetzung folgt am 24. Oktober 2017. Der PC-Betatest wird Ende August stattfinden ( wir berichteten ). Im jüngsten Geschäftsbericht war die Rede davon, dass an der Konsolen-Beta mehr Spieler als an der Destiny-Beta (2014) teilgenommen haben. Die Anzahl der Vorbestellungen von Destiny 2 soll über den Pre-Order-Zahlen von Destiny liegen. Konkrete Zahlen wurden jedoch nicht verraten.