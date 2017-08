Destiny 2: Soll über 80 umfangreiche Missionen und PvE-Aktivitäten bieten - 4Players.de

Laut einem Special der Edge ( via Dualshockers.com ) müssen sich Interessenten an Destiny 2 nicht um einen Mangel an Umfang sorgen: In Bungies Online-Shooter seien über 80 Missionen und PvE-Aktivitäten enthalten, die in puncto Länge, Herausforderung, Geschichte und Belohnung allesamt viel Substanz bieten sollen.An einem gewissen Punkt der Entwicklung habe das Team sogar festgestellt, dass es mehr Inhalte als Fortschritt gegeben habe. Ein weiteres Detail ist, dass Spieler bei den Nightfall-Strikes nicht bummeln dürfen, da es ein Zeitlimit gibt. Bei einem dieser Strikes sind das z.B. 13 Minuten. Das solle die Spieler dazu bewegen, effizient und strategisch zusammenzuarbeiten, habe aber laut Dualshockers.com schon in Teil 1 für Probleme gesorgt, wenn man sich an alternativen Herangehensweisen versuchte.Im finalen Spiel soll es übrigens eine neue Mechanik geben, welche in der Beta noch fehlte: Wird der Schild eines Gegners mit einer Energiewaffe geleert, explodiert es bei seiner Vernichtung, wodurch alle Gegner in einem bestimmten Radius geschädigt werden. Destiny 2 erscheint am 6. September für PS4 sowie Xbox One und wird am 24. Oktober für den PC veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Kompetitiver Mehrspieler-Trailer