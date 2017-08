Destiny 2: Trailer soll auf die bevorstehende PC-Beta einstimmen - 4Players.de

Um auf die am 28. August (Early Access) bzw. 29. August startende Open-Beta von Destiny 2 am PC einzustimmen, haben Activision, Bungie und NVIDIA ein Video veröffentlicht, das die Vorzüge der PC-Fassung ( Systemanforderungen ) veranschaulichen soll. Neben 4K-Auflösung und unlimitierte Bildrate werden auch auswählbaren Grafikeinstellungen, Keyboard- und Maus-Steuerung sowie die Unterstützung von 21:9-Monitoren angepriesen.Zum Inhalt heißt es: "Die PC-Beta beinhaltet die erste Story-Mission 'Heimkehr' der Kampagne von Destiny 2, den kollaborativen Strike 'Die verdrehte Säule' sowie den kompetitiven Destiny Multiplayer-Modus namens Schmelztiegel mit zwei verschiedenen Karten, darunter die zuvor noch nicht gezeigte Javelin-4 Karte!" Die PC-Version von Destiny 2 erschent am 24. Oktober 2017.Letztes aktuelles Video: Open-Beta-Trailer PC