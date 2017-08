Destiny 2: Bungie: Darstellung von 60fps würde auf Konsolen zu viele Kompromisse erfordern - 4Players.de

Onion-Lord hat geschrieben: ? Heute 13:59 Dass 60 Fps nichtmal auf der Xbox X möglich sind, ist doch der beste Beweis für die Unnötigkeit dieser "high end" Konsolen.

Dein Kommentar hat mir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ich kann dir drei wichtige Gründe nennen, warum "high end" Konsolen nötig sind.1. Sie sind immer noch einer der treibenden Märkte in dieser Branche. Man erwartet 2017 sogar noch ein Wachstum in dem Bereich. Die Xbox One X wird Teil davon sein. https://newzoo.com/insights/articles/th ... taking-42/ 2. Komfort & Leistung. Auch wenn der PC hier einiges aufgeholt hat, ist eine Konsole immer noch der Standard für gaming comfort.3. Optimierung. Ohne Konsolen wären wir rendering technisch nicht auf dem Niveau von heute, denn für PC muss man ja nicht so gravierend optimieren, da es dort einfach viel mehr Leistung gibt. Alle neuen Funktionen in den heutigen Engines sind nur möglich gewesen weil man es mit Einschränkungen zu tun hatte. Unter Druck entfaltet sich der Mensch am besten.