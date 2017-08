Destiny 2: Video: Bungie stellt die "Europäische Todeszone" vor - 4Players.de

Spiritflare82 schrieb am 25.08.2017 um 12:21 Uhr

Ich weiß es nicht...das sieht echt schwer aus wie der "Witwenhof" mit der Kirche da und das scheint auch der gleiche Platz zu sein, also Wiederverwertung von alten PVP Maps? ..dann der schlecht animierte generische Militär NPC...wirkt alles nicht gerade vertrauenserweckend oder inspiriert

DIe Umgebung selbst sieht aus wie die aus Rise of Iron, diesmal mit Waldumrandung...Sparrow gibts wohl auch erst ab level 20 diesmal, als Endgame Belohnung, also Storyline ohne Sparrow und laufen laufen laufen, so wirkt natürlich alles größer als es ist, Trick 17 aus der "wie mach ich ein Spiel größer als es ist" Kiste

Die Events in der Todeszone scheinen völlig aufgeblasen mit Wörtern wie Lost Sector und co, am Ende ists das nichtmehr als die alte Patrouille, ein bissel gepimpt, sprich; wird schnell langweilig

Naja, mal gespannt was das gibt mit dem Game...großes Fragezeichen momentan für mich, kann ich absolut nicht einschätzen. Könnte gut werden, könnte genauso sein das man nach 10Tagen sagt: So, alles gesehen,alles gemacht, wo ist der Raid? Hält man da dann wieder am "ein Raid pro Jahr" Prinzip fest, urks...Was ich mir immer gewünscht habe war 2 Raids, wo man den einen für machen muss um überhaupt im zweiten Land zu sehen..scheint auch diesmal nix zu werden

Ist ja nichtmehr lange dann wird mans sehen...