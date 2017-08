Destiny 2: PC-Beta für Vorbesteller gestartet; Zugang ab Dienstag für alle - 4Players.de

CPU: Intel Core i3-3250 oder AMD FX-4350

GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB oder AMD Radeon HD 7850 2 GB

RAM: 6 GB

CPU: Intel Core i5-2400 oder AMD Ryzen R5 1600X

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD Radeon R9 390

RAM: 8 GB

CPU: Intel Pentium G4560

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB

CPU: Intel Core i5-7400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

CPU: Intel i7-7700k

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti 11 GB

Heute um 19 Uhr ist der Betatest der PC-Version von Destiny 2 gestartet worden. Derzeit haben nur Vorbesteller und Early-Access-Key-Besitzer Zugriff auf die Beta. Morgen um 19 Uhr dürfen dann alle interessierten Spieler an der Open-Beta teilnehmen. Der Betatestlauf endet am 31. August 2017. Destiny 2 erscheint auf PC via Blizzard Battle.net "Die PC-Beta beinhaltet die erste Story-Mission 'Heimkehr' der Kampagne von Destiny 2, den kollaborativen [kooperativ] Strike 'Die verdrehte Säule' sowie den kompetitiven Destiny Multiplayer-Modus namens Schmelztiegel mit zwei verschiedenen Karten, darunter die (...) Javelin-4 Karte!" Die PC-Version von Destiny 2 wird am 24. Oktober 2017 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Was ist Destiny 2Die Systemanforderungen der Beta-Version sehen folgendermaßen aus.MinimumEmpfohlenDes Weiteren erklärt Bungie, dass das Spiel auf folgender Hardware "gut laufen" soll - was auch immer "gut laufen", bedeuten mag.MinimumEmpfohlenPräsentationsrechner von BungieDas sind die Systemanforderungen der Beta. "Für die Veröffentlichung am 24. Oktober kann sich da noch etwas ändern", heißt es.