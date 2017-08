Destiny 2: PC-Beta für alle interessierten Spieler gestartet - 4Players.de

Spiritflare82 schrieb am 29.08.2017 um 22:58 Uhr

Das war ironisch gemeint das man auf jeden Fall noch Destiny 1 spielen soll...

nein, sollte man natürlichnicht, Teil 2 ist genau darauf zugeschnitten für alte sowie neue Spieler ein Neuanfang zu sein. Und ich denke das Destiny 2 viele überraschen wird die den ersten halt nicht gespielt haben, die sehen nun das das ein gutes Spiel ist. Gibt kaum einen besseren Shooter vom Feeling und Waffensound her. Und irgendwann mag man auch den blöden Humor und grinst sich einen wenn der Geist wieder Bullshit redet .-)

Glaube viele haben bis heute nicht richtig verstanden das Destiny eher ein game ist was man wie ein MMORPG spielt, neuer Patch kommt raus oder DLC, es zocken wieder alle gucken sich den Content an, dann spielt man mal wieder was anderes bis es was neues gibt usw..es spielt praktisch immer einer, selbst wenn man nach einer Pause wiederkommt, man kann direkt wieder einsteigen und sich den neuen Content reinpfeifen

Ich weiß noch wo ein Kollege mit Taken King angefangen hat und zum leveln duch den Haus der Wölfe Content gerusht ist...der hat dann überhaupt keinen Sinn gemacht weil man nur schnell levelt- wenn man da war wo das damals rauskam war das aber schon in Ordnung alles, kein Weltwurf mit der Arena und co aber hat seinen zweck erfüllt: man hatte neuen Content

Deshalb Destiny 2+2DLC=100?, hört sich viel an, aber muss man so sehen: sind 10? im Monat, nach 12Monaten dann Erweiterung für 29?, die wieder hält. SInd halt fast MMORPG Kosten, in einem anderen System versteckt

Destiny 1 war vom reinen "bang for the buck" das beste was man sich zulegen konnte, auch wenn anfangs nicht danach aussah. 700Stunden gespielt, es muss einiges richtig gemacht haben dafür das ich ein Game solange spiele...da kam sogar dieser Letter von PSN vor ein paar Monaten oder letztes Jahr mit den Stats wo stand: dein meistgespieltes Spiel ist Destiny

ich glaube nur WoW damals kommt bei mir an die Playtime ran bzw die war bei WoW damals noch höher..danach...