Destiny 2: Drei Charaktere im Trailer - 4Players.de

Bungie und Activision haben drei neue Teaser-Trailer zum kommenden Mehrspieler-Shooter Destiny 2 veröffentlicht. In den Videos stehen die Charaktere Commander Zavala, Ikora und Ghaul im Vordergrund, die in der Handlung des Spiels eine Rolle spielen werden.Destiny 2 wird am 6. September zunächst für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen, die PC-Version wird von den Entwicklern am 24. Oktober nachgeliefert. Eine Beta auf den Konsolen fand bereits statt, die PC-Beta läuft seit dem 29. August. Der Shooter kann bis zum 31. August ausprobiert werden.Letztes aktuelles Video: Triff Commander Zavala