Destiny 2: Aufwändiger Live-Action-Trailer mit Cayde-6, drei Hütern und der Rotlegion - 4Players.de

Passend zum Abschluss des offenen Betatests auf PC haben Activision und Bungie in Zusammenarbeit mit 72andSunny, RSA Films und Framestore den aufwändigen Live-Action-Trailer zum anstehenden Start der Konsolen-Fassung von Destiny 2 veröffentlicht. Der Live-Action-Trailer 'Der Beginn einer neuen Legende' zeigt den geschwätzigen Cayde-6 und drei Hüter im Kampf gegen die Rotlegion. Der Regisseur von Kong: Skull Island (Jordan Vogt-Roberts) führte Regie bei dem zweiminütigen Clip.Destiny 2 wird am 6. September für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die PC-Version ist ab dem 24. Oktober über Battle.net, den Online-Spieledienst von Blizzard Entertainment, verfügbar.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer Der Beginn einer neuen Legende