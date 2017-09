Destiny 2: Freestyle Playground: Im japanischen Live-Action-Trailer wird reichlich getanzt - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment Japan Asia hat einen recht ungewöhnlichen Live-Action-Trailer zum Verkaufsstart von Destiny 2 von Bungie und Activision Blizzard veröffentlicht . In dem Trailer "Freestyle Playground" wird jedenfalls reichlich getanzt. Laut Gematsu sollen in dem Clip über 39 "bekannte" Tänzer inkl. SHIN zu sehen sein. Die musikalische Untermalung stammt von TeddyLoid (einer der erfolgreichsten japanischen Künster auf Spotify International). Apropos Soundtrack. Die Musik von Destiny 2 kann man sich ebenfalls bei YouTube anhören Destiny 2 wurde am 6. September 2017 (um Mitternacht) für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Wann Raids, Prüfungen und Guide-Spiele starten sollen, könnt ihr hier nachlesen . Die PC-Version ist ab dem 24. Oktober über Battle.net, den Online-Spieledienst von Blizzard Entertainment, verfügbar.Letztes aktuelles Video: Freestyle Playground Live-Action-Dance-Trailer aus Japan SonyBungies CEO, Pete Parsons, erklärt: "Destiny wurde geschaffen, um Spieler zusammenzubringen, und wir fühlen uns geehrt, ein Teil der Communities zu sein, die unseren Welten erst den Atem einhauchen. Für uns geht es vor allem um Geschichten, Erinnerungen und Freundschaften, die von den Spielern gemeinsam geschaffen werden. Destiny 2 repräsentiert den Geist, die Leidenschaft und die Energie eines unglaublichen Teams von Weltenbauern hier bei Bungie und der Spielstart ist der Höhepunkt einer jahrelangen Partnerschaft mit Activision, um dieses Spiel zu Millionen von Spielern auf dem ganzen Globus zu bringen.""Eine tolle Geschichte. Großartige Charaktere. Ein bedrohlicher Schurke. Eine klare Mission. Eine wunderschöne, weitläufige Welt zum erkunden. Und natürlich tolles, innovatives Gameplay, das allein oder mit Freunden Spaß macht zu spielen. Destiny 2 hat alles", sagt Eric Hirshberg, CEO von Activision. "Ob du einer der Millionen von Fans bist, die bereits ein Teil dieser Community sind, oder brandneu in der Destiny Welt bist - dieses Spiel werden alle verschiedenen Arten von Fans genießen und schätzen. Wir können es kaum erwarten, es mit allen zu teilen."