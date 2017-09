Destiny 2: Spieler äußern Unmut über verbrauchbare Farben für Outfit und Ausrüstung; Bungie bezieht Stellung - 4Players.de

When you reach level 20, Shaders will drop more often: vendor rewards, destination play and endgame activities. (2/4) — Luke Smith (@thislukesmith) 7. September 2017

With D2, we want statements like "I want to run the Raid, Trials, or go back to Titan to get more of its Shader" to be possible. (4/4) — Luke Smith (@thislukesmith) 7. September 2017

In vielen Titeln ist es usus, die Spieler mit mehr Anpassungsmöglichkeiten fürs Outfit und die Ausrüstung zu belohnen. Im Online-Shooter Destiny 2 sorgt ein Detail der Garderobe allerdings für Ärger in der Community. Laut PCGamer.com werden Farben im Gegensatz zum Vorgänger nach ihrem Einsatz verbraucht.So müsse man es sich genau überlegen, ob man einer Waffe oder einem Mantel die eigene Lieblingsfarbe verpasst, weil die dazu nötigen "Shader" einem viel zu schnell ausgingen. Das Magazin spricht davon, innerhalb der ersten Stunden keinen einzigen Shader gewonnen bzw. verdient zu haben - und das, obwohl man jeden Ausrüstungsgegenstand separat einfärben muss. Erhält man kurz danach Beute mit einer Waffe, welche ganz und gar nicht zum Look passe, sei man aufgeschmissen und müsse quasi als bunter Flickenteppich übers Schlachtfeld laufen. Im Destiny-Reddit gibt es ähnliche Kritik, Nutzer Skywalker_DSP führt das neue System darauf zurück, dass Activision und Bungie nachträglich abkassieren wollten:"Der einzige mögliche Grund, sie einmal nutzbar zu machen, ist, sie per Eververse zu verkaufen, ein Schritt zu weit in meinen Augen. Es ist ätzend, das es etwas gibt, das uns weggenommen wurde!"Ein anderer Reddit-Nutzer und PCGamer-Redakteur James Davenport sorgen sich vor allem um die in Raids verdienten Shader, weil diese schließlich von vielen Spielern hinterher wie eine identitätsstiftende Uniform getragen würden.Unser Redakteur Ben sieht die Lage weniger kritisch, da man einen Shader jeweils drei- oder fünfmal auftragen kann. Damit ist die jeweilige Anwendung dann aber in der Tat verwirkt. In seinem Spieler- und Forenumfeld wird die Änderung außerdem nicht nur negativ aufgenommen: Das Verhältnis aus verärgerten und zufriedenen Spielern hält sich in etwa die Waage.Mittlerweile hat auch Destiny-2-Direktor Luke Smith das Thema per Twitter kommentiert. Er bezog zwar nicht dazu Stellung, ob die Neuerung wieder geändert wird oder nicht, lieferte aber bereits folgende Antwort:"Shader werden im Laufe des Spiels verdient: Leveln, Kisten, Engramme, Händler. Wir erwarten, dass ihr mit Shadern zugeschüttet werdet, wenn ihr ein wenig länger spielt. (...) Wenn ihr Level 20 erreicht, erscheinen Shader häufiger: Händler-Belohnungen, Destination-Play und Endgame-Aktivitäten. Shader sind jetzt eine anhaltende Belohnung fürs spielen. Anpassungen werden für Inspiration im Spielablauf sorgen. Jeder Planet hat einzigartige Rüstungen und Shader-Belohnungen. Mit D2 wollten wir Statements wie 'Ich will diesen Raid/Trial starten - oder mich zurück nach Titan begeben, um mehr von seinen Shadern zu bekommen' ermöglichen."Letztes aktuelles Video: Freestyle Playground Live-Action-Dance-Trailer aus Japan Sony