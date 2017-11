Destiny 2: 4K-Update für PlayStation 4 Pro und Xbox One X erscheint zusammen mit der ersten Erweiterung - 4Players.de

Balmung hat geschrieben: ? Heute 14:42

Ich nicht, D2 nervt mich in so vielen Teilbereichen (und trotzdem suchte ich es auf PC seit Release XD), dass ich die DLCs erst mal weg lasse und abwarte wie schnell sie das gröbste fixen. ^^Das fängt schon damit an, dass es zwar Clan Features gibt aber kein Clan Chat... WTF?!?... Versuch da dann mal deinen Clan zu fragen ob wer Bock hat was zusammen zu machen... XD Da zweifelt man echt am Verstand der Entwickler... wie dumm kann man sein? Generell ist der Chat scheiße umgesetzt, man hat lediglich unten rechts ein Symbol, das sich im Chat was getan hat, das blinkt nicht mal, man muss den Chat aber öffnen um überhaupt zu lesen was dort passiert ist... meist steht da bei mir nur "Spieler X hat den Teamchat betreten". Der Witz ist, wenn man ein Team joint, joint man nicht zwangsweise auch den Chat, das muss man in den Optionen extra einschalten. WTF... XDGestern im Strike mit Randoms... hatte beim Endgegner kaum noch Munition und konnte am Anfang bis Muni getroppt ist kaum was machen... null Möglichkeit den anderen das zu sagen, weil keiner der beiden im Chat war, kam mir ziemlich blöd vor...Ich würde den Mist wirklich am liebsten den Entwicklern um die Ohren schlagen bis sie um Gnade und Besserung winseln.Ne ne, in den Punkten geht mir D2 so derbe auf den Sack, da kommen die DLCs erst gar nicht in Frage. Inzwischen lässt der Spaß eh schon nach, das ständige wiederholen nur um bessere Ausrüstung zu bekommen... das macht gerade allein (würde ja zusammen spielen, aber siehe oben) mit der Zeit einfach kein Bock mehr... einzig das...