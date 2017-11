Destiny 2: Skalierungssystem für Erfahrungspunkte nach Spieler-Rückmeldungen deaktiviert

In Destiny 2 kommt ein Skalierungssystem für Erfahrungspunkte zum Einsatz, das eigentlich dafür sorgen soll, dass die Spieler bei manchen Ingame-Aktivitäten mit mehr Erfahrungspunkte belohnt werden, während andere Aktivitäten, die sich zum Beispiel schnell und einfach wiederholen lassen, (viel) weniger Erfahrungspunkte einbringen. In einer Analyse inkl. Selbsttest, die bei Reddit via PC Gamer nachgelesen werden kann, wird detailliert ausgeführt, dass beim "Power-Grinding" von Erfahrungspunkten das Skalierungssystem stark eingreift und ungefähr 95% der "normalen" Erfahrungspunkte bei einem Event der Marke "Enemies moving against each other" verloren gehen können.Basierend auf dieser Grundlage hat Bungie eine Stellungnahme veröffentlicht und klargestellt, dass sie mit dem Skalierungssystem nicht zufrieden seien und sie ähnliche Rückmeldungen aus der Community erhalten hätten. Als Folge wurde das XP-Skalierungssystem vorläufig komplett deaktiviert. Als Resultat sollten nun alle Spieler mehr Erfahrungspunkte erhalten. Die Entwickler wollen nun die Daten studieren und notwendige Anpassungen vornehmen, die ihren Erwartungen und denen der Spieler besser entsprechen würden. Die Benutzeroberfläche würde alle XP-Werte korrekt anzeigen, heißt es. Bungie : "Momentan wird die XP-Skalierung bei länger andauernden oder festgelegten Aktivitäten wie zum Beispiel Crucible-Multiplayer-Matches und im Leviathan Raid erhöht. Die XP-Skalierung wird bei Aktivitäten, die schnell und wiederholt hintereinander durchgeführt werden können, wie zum Beispiel das Grinding bei öffentlichen Events, reduziert. Wir sind mit den Ergebnissen nicht zufrieden und haben dasselbe von der Community gehört. Wir deaktivieren dieses System ab sofort."Letztes aktuelles Video: PC ViDoc A Whole New World