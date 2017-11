Destiny 2: Morgen erscheint die Demo für PC, PlayStation 4 und Xbox One

Activision wird morgen, an 28. November, eine (kostenlose) Demo von Destiny 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Demo wird im Blizzard Battle.net (PC), im PlayStation Network und bei Xbox Live zur Verfügung stehen.Die Demo umfasst die ersten Missionen aus der Kampagne: "Egal ob allein oder mit Freunden, kann zunächst die Europäische Todeszone auf der Erde sowie im weiteren Verlauf auch der Saturn-Mond Titan ausgiebig erkundet werden. Für (...) Mehrspieler-Schlachten bietet sich hingegen der Schmelztiegel an. Hier können Spieler im PvP-Modus einen eigenen Einsatztrupp mit anderen Spielern zusammenstellen, um dann gegen andere Teams anzutreten." Der in der Demo erspielte Fortschritt in Kampagne und Mehrspieler-Modus (bis Charakterlevel 7), wird beim Kauf von Destiny 2 aus der Demo in die Vollversion übertragen. Unseren Test von Destiny 2 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Demo