In einem Livestream wollte Bungie heute ursprünglich Einzelheiten zu Waffen und Rüstungsteilen vorstellen, die in der Anfang Dezember geplanten Erweiterung zu Destiny 2 mit dem Namen Fluch des Osiris enthalten sein werden. Doch wie die Entwickler vergangene Nacht in einer kurzen Mitteilung bekannt gemacht haben , werden sie statt des Streams einen Blog-Eintrag veröffentlichen. Darin wollen sich führende Angestellte des Studios zum aktuellen Stand sowie der Zukunft von Destiny (an dieser Stelle ist nicht ausdrücklich von Destiny 2 die Rede) äußern. Sie wollen außerdem erklären, mit welchen inhaltlichen Änderungen Bungie in den kommenden Wochen auf das Feedback der Spieler reagieren wird.Worüber sie im Detail sprechen werden, geht aus der kurzen Mitteilung nicht hervor. Obwohl das Gerüst des Nachfolgers von vielen gelobt wird, stehen u.a. die zähe Entwicklung hochstufiger Charaktere, der fehlende Anreiz bei der Suche nach "seltener" Ausrüstung sowie Programmfehler in der Kritik, die Bungie auch Wochen nach ihrem Bekanntwerden nicht behoben hat.Zuletzt haben findige Spieler außerdem entdeckt, dass die Anzahl der verdienten Erfahrungspunkte zwar zunimmt, wenn man bestimmte Aktivitäten lange ausführt, ihre Menge beim Zeitvertreib mit anderen Aktivitäten aber zurückgefahren wird. Bungie hat die Multiplikatoren daraufhin entfernt, sich aber weder vor noch nach dem Bekanntwerden des Systems zu dessen Einzelheiten bzw. dazu geäußert, aus welchen Gründen es implementiert wurde ( wir berichteten ). Spekuliert wurde vor allem darüber, dass das Studio auf diese Weise den schnellen Erhalt solcher Inhalte verhindern wollte, die man auch über Echtgeld kaufen kann.