Wie angekündigt haben sich Luke Smith und Christopher Barrett (beide Game Director) in einem Eintrag auf der Webseite ihres Studios zur aktuellen Situation sowie zukünftigen Änderungen des Online-Shooters Destiny 2 geäußert. Ganz allgemein versprechen sie dabei, in Zukunft häufiger und deutlicher den Stand der Dinge sowie notwendige bzw. anstehende Entwicklungen öffentlich anzusprechen. Sie gehen sowohl auf das Abschaffen der Multiplikatoren der Erfahrungspunkte als auch Einzelheiten zu bereits angekündigten Neuerungen ein.Ganz allgemein hätte Entwickler Bungie alle spielerischen Mechanismen mit dem Ziel entworfen, "Spieler zu unterstützen, die Destiny als ihr Hobby ansehen - als das Spiel, das sie immer wieder starten und in dem sie Freundschaften schließen." Es soll ein Spiel sein, dass "in euer Leben passt, euch einen Grund gibt euch einzuloggen und mit euren Freunden, Clans und Familien zu spielen."Was die Multiplikatoren der Erfahrungspunkte angeht, so sei es deren Zweck gewesen, dass sich die Charaktere aller Spieler unabhängig davon, welche Aktivitäten sie ausführen, mit ähnlicher Geschwindigkeit entwickeln. Lange Raid-Sitzungen sowie ausgedehnte Partien im Schmelztiegel sollten offenbar also ebenso lohnenswert sein wie das Aneinanderreihen öffentlicher Events.Als Folge der Änderung vom letzten Wochenende müssten jetzt die Mengen der jeweils ausgeschütteten Erfahrungspunkte verändert werden und diese neue Verteilung sie bereits in Arbeit. Momentan sei ein Level-Aufstieg beim Ausführen mancher Aktivitäten etwa zu mühsam - das soll sich in Zukunft ändern.Die für Updates am 5. und 12. Dezember sowie Anfang kommenden Jahres geplanten Änderungen hatte Bungie bereits veröffentlicht - ihr findet die damals veröffentlichte Liste in unserer entsprechenden News . In der aktuellen Mitteilung gehen Smith und Barrett schließlich ausführlich auf einige der angekündigten Neuerungen ein. Ziel sei es vor allem, Spielern mit hochstufigen Charakteren Anreize zum Dranbleiben zu geben. Einige davon nachfolgend im Überblick.Legendäre Waffen kann man demnächst zu "Meisterwerken" aufwerten, wobei man Meisterwerke ab Power-Level 250 auch als mögliche Belohnungen dort erhält, wo legendäre Waffen droppen können. Im Raid sowie in den Prüfungen der Neun wird die Wahrscheinlichkeit besonders hoch sein. Durch das Zerlegen von Meisterwerken erhält man dabei Materialien, die man für das Aufwerten legendärer Waffen zu Meisterwerken benötigt.Meisterwerke zeigen u.a. die Anzahl der Gegner an, die man mit ihnen bereits getötet hat. Erledigt man mehrere Gegner am Stück, erzeugt man außerdem Sphären zum Aufladen der Super-Fähigkeit. Vor allem aber verfügen Meisterwerke über besondere Werte, die man bei Bedarf sogar neu auswürfeln darf.Insgesamt wird man wohl etwas weniger auf das Glück angewiesen sein, denn zum einen will Bungie die Wahrscheinlichkeit verringern, mit der man einen bereits erhaltenen Ausrüstungsgegenstand erneut bekommt, und zum anderen wird man bei Händlern mit Token und legendären Bruchstücken gezielt Waffen, Rüstungsteile und auch Mods kaufen. Bei Xur wird es Engramme für einen zufälligen exotischen Gegenstand geben, den man noch nicht erhalten hat, während man mit seinen neuen "Drei der Münzen" für vier Stunden die Wahrscheinlichkeit erhöht einen exotischen Gegenstand zu erhalten.Abgesehen davon sollen sich zahlreiche Aktivitäten zukünftig stärker lohnen, indem man höherwertige Belohnungen erhält. Dazu zählen Strikes, Abenteuer, verlorene Sektoren sowie Prestige-Einsätze und Eisenbanner-Kämpfe. Der Schmelztiegel soll nicht zuletzt durch Ranglisten-Partien für kompetitive Spieler interessanter werden.Einen kompletten Überblick über die anstehenden Veränderungen erhaltet ihr mit dem Blog-Eintrag auf Bungies Webseite Letztes aktuelles Video: Demo