Destiny 2: Einige nach "Fluch des Osiris" gesperrte High-Level-Inhalte werden wieder zugänglich gemacht

Der Normale Leviathan-Raid und die Normale Dämmerungen sollten immer auf dem gleichen Powerlevel bleiben, das allen Spielern zur Verfügung steht.

Die Prestige-Schwierigkeit sollte immer auf das neue Power-Limit angehoben werden. Somit wäre es der Höhepunkt der Herausforderung mit den wertvollsten Belohnungen, jedoch wären dadurch der Besitz der aktuellsten Erweiterung sowie das Erreichen des neuen Powerlimits erforderlich.



Der Prestige-Leviathan-Raid wird wieder auf Powerlevel 300 zurückgeschraubt und die entsprechenden Belohnungen werden auf dieses neue Powerlevel angepasst. Alle Spieler erhalten wieder Zugang zum Prestige-Raid.

Dadurch erhalten alle Spieler auch wieder Zugang zum Erfolg/der Trophäe 'Das Prestige'.

Außerdem können alle Spieler dadurch den letzten Schritt der Exotischen Schrotflinte 'Legende von Acrius' abschließen.



'Fluch des Osiris' ist bei den Prüfungen der Neun nur dann erforderlich, wenn diese auf einer 'Fluch des Osiris'-Karte stattfinden. In allen anderen Wochen sind sie für alle Spieler zugänglich.

Dadurch können alle Spieler 'Auf dass du nicht gerichtet wirst' (Erfolg / Trophäe) erhalten.

Prüfungen der Neun-Belohnungen, die mit Destiny 2 rausgingen, werden immer noch für alle zugänglich sein.

Für neue Saison-Prämien, die mit 'Fluch des Osiris' rausgingen, wie zum Beispiel die neuen saisonalen Waffenornamente, muss man 'Fluch des Osiris' auch besitzen.



Dämmerung auf Prestige wird eine schwere Aktivität bleiben und zwar auf neuer Powergrenze von 330 .



Das bedeutet, dass man für Prestige-Dämmerung 'Fluch des Osiris' besitzen muss.

Deswegen werden wir den /die 'Das Prestige'-Erfolg / Trophäe aktualisieren, damit nur der Prestige-Raid gemeint ist.

Wir schauen nach, ob wir eine dritte Schwierigkeitsstufe allen Prestige-Aktivitäten hinzufügen, damit wir sowohl eine Herausforderung bieten können, die mit jeder neuen Erweiterung relevant bleibt, als auch eine Prestige-Version, die für alle Spieler zugänglich ist.



'Fluch des Osiris' ist bei Dämmerung auf Normal nur dann erforderlich, wenn diese auf einer 'Fluch des Osiris'-Karte stattfinden. In allen anderen Wochen sind sie für alle Spieler zugänglich.

Zeitexklusive Events wie Eisenbanner, Gruppenkampf und Anbruch werden für alle Spieler zugänglich sein.

Wir verlegen den morgigen Gruppenkampf, damit alle Spieler der Aktivität beitreten und die dazugehörigen Prämien gewinnen können.

Prämien für Eisenbanner und Gruppenkämpfe, die mit Destiny 2 veröffentlicht wurden, werden nach wie vor für alle Spieler erhältlich sein.

Für neue Saison-Prämien, die mit 'Fluch des Osiris' rausgingen, wie zum Beispiel die neuen saisonalen Waffenornamente, muss man 'Fluch des Osiris' auch besitzen.



Nach der Veröffentlichung von Destiny 2 - Erweiterung I: Fluch des Osiris und der damit verbundenen Erhöhung der Maximalstufe des Powerlevels (von 300 auf 330) waren die vorher frei verfügbaren High-Level-Inhalte von Destiny 2 (Leviathan-Raid und Dämmerung-Strikes im Prestige-Modus) nur noch für Käufer von Curse of Osiris verfügbar, weil das ehemals erforderliche Powerlevel auf 330 angehoben wurde. Die Folge war, dass diejenigen, die nur die Vollversion gekauft hatten (maximales Powerlevel 300), von einigen vorher frei verfügbaren High-Level-Aktivitäten ausgeschlossen wurden. Bei den vorherigen Erweiterungen von Destiny war diese Praxis ebenfalls gang und gäbe. Dieser Ausschluss von einigen Aktivititäten stieß vielen Spielern negativ auf , vor allem da Destiny 2 erst Ende Oktober für PC veröffentlicht wurde.Entwickler Bungie hat sich zu dieser Situation zu Wort gemeldet und klargestellt , dass sie "einige Fehler gemacht" hätten, was den Zugriff auf die Inhalte angeht. Zunächst erklären sie, weshalb das System zunächst so implementiert wurde: "Die Endgame-Features von Destiny sind eine Auswahl an Aktivitäten und Playlisten, die für Spieler relevant bleiben sollen, während sie in ihrem Können voranschreiten. Während euer Charakter in Destiny 1 mit jeder Erweiterung stärker wurde, gingen einige unserer besten Inhalte, wie die Gläserne Kammer, unter und verloren Relevanz für die Spieler. Wir wollten eine bessere Lösung für Destiny 2, durch die all unsere Endgame-Aktivitäten relevant bleiben würden, während euer Hüter mit jeder Erweiterung stärker und stärker wird.Es folgen nun die Ziele, die wir hatten, als wir die Modi 'Normal' und 'Prestige' voneinander trennten:Zusätzlich bietet das Spiel saisonale, zeitlich begrenzte PVP-Playlisten: Prüfungen der Neun und Eisenbanner. Diese Aktivitäten und deren Belohnungen sollen sich mit jeder Saison weiterentwickeln und neue Karten nutzen, was den Besitz der aktuellsten Inhalte erforderlich machen würde. Um die aktuellste Saison von Eisenbanner oder Prüfungen zu spielen und die neuen Belohnungen zu erhalten, müssten Spieler 'Fluch des Osiris' besitzen."Als dann die Kritik aus der Destiny-2-Community zunahm, merkten sie, dass diese Pläne nicht funktionieren würden: "Der Prestige-Raid war ein neuartiges Erlebnis, das Spieler zu schätzen wissen, auch wenn sie 'Fluch des Osiris' nicht besitzen, und es war ein Fehler, dieses Erlebnis außer Reichweite zu bringen. In der Geschichte des gesamten Destiny-Franchise war es immer notwendig, dass Spieler für die Prüfungen im Besitz der aktuellsten Erweiterung sind. Jedoch wurden die Prüfungen der Neun für Destiny 2 als Teil des Hauptspiels veröffentlicht, weshalb es nicht in Ordnung ist, dass wir den Zugriff darauf einschränken. Zu allem Unglück hat unser Team die Tatsache übersehen, dass diese beiden Fehler Trophäen und Erfolge für Destiny 2 deaktivieren. Das war ein inakzeptables Versehen von uns und wir verstehen die Frustration, die dadurch entstanden ist.Deshalb werden wir diese Woche einen Hotfix veröffentlichen, der die folgenden Änderungen mit sich bringt:Diese Änderungen sollten morgen am Ende der Wartungsarbeiten für Update 1.1.1.1 rausgehen. In Zukunft wollen wir außerdem die Heroischen Strikes mit neuen Herausforderungen, neuen Modifikatoren und freiem Zugang für alle Spieler verbessern."Letztes aktuelles Video: Demo