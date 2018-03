Destiny 2: Update 1.1.4 steht an: Temporeichere Gefechte und mehr Waffenschaden - 4Players.de

Alle drei Gleit-Möglichkeiten sowie Katapult und Lenkschweben wurden getunt und gebufft, um sie einzigartiger und schneller zu machen.

Der Mobilitätswert wurde erweitert und außerdem komplett neu getunt. Kurz gesagt: Jeder wird schneller und das Maximum wird maximaler.

Die maximale Bodengeschwindigkeit der Spieler wurde erhöht, wodurch die Gesamtgeschwindigkeit steigt – ganz gleich, wie ihr diese erreicht.





Arkusakrobat, Sentinel und Stürmer bewegen sich alle mit dem gleichen, schnelleren Tempo, wenn die jeweiligen Supers aktiv sind.

Arkusakrobat im Allgemeinen schlägt sich gut im PvP, was hauptsächlich an dessen neutralen Game-Perks liegt. Wir haben die folgenden Veränderungen vorgenommen, damit die Super eine Ecke kompetitiver wird:

Schnellere Angriffsanimationen Schnellere Ausweichanimationen Erhöhte Reichweite aller Angriffe





Die vorherigen Änderungen am Schulterangriff wurden rückgängig gemacht, so dass man ihn wieder als Bewegungsmodus einsetzen kann.





„Dämmerklinge“ wurde verbessert:

Energieverbrauch für Schwerterwerfen wurde reduziert, sodass man einen zusätzlichen Wurf bekommt „Ewiges Feuer“ gewährt verlängerte Super-Dauer Alle luftgebundenen Präzisionsstrafen bei aktivem „Schnellschlag“ wurden entfernt Abklingzeit von „Ikarus-Haken“ wurde reduziert Granaten- und Nahkampf-Energie, die man von „Hitzewelle“ pro Kill bekommt, wurde erhöht





Unsichtbarkeit bei Ausweichen / Rauch wurde aktualisiert:

Unsichtbarkeit bei Ausweichen macht nicht mehr Zielhilfe oder Projektilverfolgung im PvP kaputt (in PvE unverändert) Ausweichen hebelt immer noch Zielhilfe und Projektilverfolgung aus, aber nur für die Dauer des eigentlichen Ausweichens Dauer von Unsichtbarkeit bei Ausweichen wurde um 1 Sekunde erhöht Dauer von Unsichtbarkeit bei Rauchbombe wurde um 1 Sekunde erhöht





Die Super lädt für alle schneller auf!

Supers laden nun um 1:40 schneller auf und bekommen eine Abklingzeitverkürzung von 25 %.

Mods, die die Abklingzeit für Granaten, Nahkampf und Klassenfähigkeit reduzieren, wurden verstärkt, sodass die Abklingzeit jetzt bis zu 2x schneller ist.

Dies ist KEIN Ersatz für Mods 2.0, dessen Release verschoben wurde. Unten gibt‘s mehr Informationen.



Impulsgewehre

PvE-Schaden bei allen Impulsgewehren wurde erhöht Erhöhung der Feuerrate für adaptive und Impulsgewehre mit hoher Durchschlagskraft Basisschaden bei adaptiven, schnellfeuernden und Impulsgewehren mit hoher Durchschlagskraft wurde erhöht Präzisionsmultiplikator für Leichtgewichtimpulsgewehre wurde erhöht Präzisionsmultiplikator für adaptive Impulsgewehre wurde reduziert Dadurch bleibt der Präzisionsschaden nahe da, wo er jetzt ist, sodass das Meiste des Buffs in Körpertreffer geht, obwohl es generell dennoch eine Erhöhung des Präzisionsschaden ist





Scout-Gewehre

PvE-Schaden bei allen Scout-Gewehren wurde erhöht Basisschaden für Scout-Gewehre mit hoher Durchschlagskraft wurde erhöht





Handfeuerwaffen

PvE-Schaden bei allen Handfeuerwaffen wurde erhöht Präzisionsmultiplikator für Präzisionshandfeuerwaffen wurde erhöht Verbesserte Präzision bei Hüftfeuer auf Konsolen Verbesserte Zielvorrichtung auf Konsolen





Pistolen

PvE-Schaden bei allen Pistolen wurde erhöht Verbesserte Präzision bei Hüftfeuer Präzision der Zielvorrichtung wurde erhöht Vergrößertes Inventar (man kann mehr Reservemunition verstauen) Minimumreichweite wurde erhöht Zielvorrichtungsbewegungsbonus wurde hinzugefügt





Mps

PvE-Schaden bei allen Maschinenpistolen wurde erhöht Optik wurde auf 1,3x gesetzt Vergrößertes Inventar (man kann mehr Reservemunition verstauen)





Linear-Fusionsgewehr

PvE-Schaden bei allen Linear-Fusionsgewehren wurde erhöht Präzisionsmultiplikator wurde erhöht Verbesserte Zielhilfe Zurückweichen-Multiplikator wurde reduziert





Schrotflinten

PvE-Schaden bei allen Schrotflinten wurde erhöht Vergrößertes Inventar (man kann mehr Reservemunition verstauen) Verbesserte Zielhilfe bei Suros-Präzisionsschrotflinten





Scharfschützengewehre

PvE-Schaden bei allen Scharfschützengewehren wurde erhöht Präzisionsmultiplikator wurde erhöht Verbesserte Zielhilfe Vergrößertes Inventar (man kann mehr Reservemunition verstauen)





Granatenwerfer

Erhöhter Explosionsradius





Sturmgewehre

Reichweite und Zielvorrichtung-Stats für Präzisions-Automatiken (Uriels Geschenk) wurden reduziert. Basisschaden wurde nicht geändert.



Heute Abend wird der Patch 1.1.4 für Destiny 2 veröffentlicht. Die Wartungsarbeiten an den Servern sollen um 18 Uhr beginnen und um 20 Uhr abgeschlossen sein. Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die geplanten Verbesserungen.Mit dem Update werden außerdem die Geschwindigkeit der Aktionen und die Feuerkraft drastisch verändert. Dadurch sollen sich die Gefechte temporeicher und die Waffen effektiver anfühlen. Josh Hamrick (Sandbox Design Lead) erklärt die Änderungen im Video.Änderungen an Waffen, Tempo, Super und Co.: