Destiny 2: Exotische Waffen und exotische Meisterwerk-Upgrades - 4Players.de

"Die Jagd nach Exotischen Meisterwerk-Waffen muss nur einmal pro Konto absolviert werden, ihr müsst also nicht dem weißen Wal mit jedem Charakter hinterherjagen.

Durch den Meisterwerk-Prozess werden Duplikate von Exotischen Waffen aus Engrammen, Meilensteinen oder gar der Exotischen Sammlung bei eurem aktuellen Meisterwerk-Upgrade-Status beginnen.

Der Exotische Meisterwerk-Prozess findet vollständig im Waffendetailbildschirm statt, es wird keine Aufgaben geben, die Charakterinventarplatz wegnehmen.

Nicht alle Exotischen Meisterwerke werden sofort zur Verfügung stehen, wenn Saison 3 beginnt. Wenn ihr eine Exotische Waffe anschaut und den Meisterwerk-Platz nicht findet, dann bedeutet es, dass es den Katalysator noch nicht gibt.

Es wird von uns keine Guides darüber geben, wie man die Meisterwerke bekommt."

Mit der Saison 3 und Patch 1.2.0 (8. Mai; Kriegsgeist-Erweiterung) sollen sich "Exotische Waffen" durch "Meisterwerk-Upgrades" noch exotischer anfühlen. Pro exotischer Waffe in Destiny 2 wird es ein exotisches Meisterwerk geben. Um den Meisterwerk-Prozess zu starten, müssen die Spieler einen Exotischen-Meisterwerk-Katalysator finden. Bei jeder Waffe kann entsprechend nachgelesen werden, wie und wo man den Katalysator finden kann. Danach müssen bestimmte Aufgaben erfüllt werden, um das Meisterwerk-Upgrade freizuschalten."Wenn man sich eine Exotische anguckt, sieht man einen Hinweis, in welchen Aktivitäten man den Katalysator finden kann. Nicht alle Exotischen Meisterwerke haben die gleiche Droprate. Manche Exotischen Meisterwerk-Waffen werden nach einer gewissen Anzahl Beteiligung garantiert, andere wiederum werden komplett nach Zufallsprinzip erspielt (...) Einige Meisterwerke verlangen von euch nur eine Sache, während andere mehrere Schritte haben. Diese Aufgaben unterscheiden sich in Schwierigkeit und Länge, aber werden nicht von RNG bestimmt. Die Absicht ist, dass die Spieler sich mit der Waffe beschäftigen, die sie in ein Meisterwerk verwandeln wollen", erklärt Mark Uyeda (Senior Investment Designer) im Blog bei Bungie Zusammenfassung:Mark Uyeda: "Unsere Absichten, die Meisterwerk-Perks und -Mechaniken auch auf Exotische Waffen anzuwenden, waren primär, neue Ziele für Hobbyspieler zu schaffen sowie gewisse Aktivitäten mit diesen langwierigen Bestreben zu untermauern. Es gab ein paar 'Problemstellen', die wir damit adressieren wollten. Zuerst einmal: Exotische in Destiny 2 sind sehr leicht zu erwerben. Viele Spieler haben die meisten, wenn nicht alle, nicht-quest Exotischen. Wir wollen natürlich nicht, dass jeder Spieler jede Exotische Waffe noch mal verdienen muss, deswegen mussten Exotischer Meisterwerk-Erwerb und -Fortschritt nach dem Erwerb stattfinden. Zusätzlich mussten wir einen spielerfreundlichen Weg finden, um Exotische Meisterwerke zu erhalten und anzuwenden. Der Meilensteinvorgang ist nicht unbedingt der idealste Flow für jedes Exotische Meisterwerk und die für Sommer geplanten Beutezüge (wie in unserer kürzlich aktualisierten Development-Vorschau zu sehen)."Letztes aktuelles Video: März-Update