Destiny 2: Saison 3 und Patch 1.2.0: Schmelztiegel-Ränge, Tapferkeit und Ruhm - 4Players.de

Endet bei 2.000 Rangpunkten

Kommt mit Gewinnsträhnen-Bonuspunkten

Kann nach vollständigem Abschluss zurückgesetzt werden, kein Maximum an Zurücksetzungen pro Saison

Wird jede Saison zurückgesetzt

Ornament-, Abzeichen- sowie Waffenprämien

Erfordert eine festgelegte Anzahl an Tapferkeitszurücksetzungen, um manche Prämien zu verdienen

Spielbar in: Schnellspiel, Rumble, Hexenkessel

Endet bei 5.500 Rangpunkten

Strafen für Niederlagensträhnen bei wiederkehrenden Niederlagen

Spieler können Bonus-Rangpunkte gewinnen oder den Abstieg verhindern, indem sie drei kompetitive Matches pro Woche abschließen

Wird nur jede Saison zurückgesetzt

Hat auf Level 'Berühmt' eine einzigartige, saisonale Waffe, die man erspielen kann (~40 % des Weges der Reise bei den Ruhm-Rängen)

Spieler können ein Ornament für die saisonale Waffe auf Level 'Legendär' verdienen

Mit der Saison 3 und Patch 1.2.0 (8. Mai; Kriegsgeist-Erweiterung) werden Schmelztiegel-Ränge bei Destiny 2 eingeführt. Das Ranking besteht aus zwei Schlüssel-Mechaniken: Level und Rangpunkte. Wenn Spieler Punkte bei jedem Rang verdienen, steigen sie im Level auf und schalten neue Prämien frei - zum Beispiel Schmelztiegel-Token, Schmelztiegel-Engramme sowie Meisterwerk-Kerne je nach Stufe/Level. Es gibt sechs spezifische Schmelztiegel-Ränge, die jeder Spieler erreichen kann: Hüter, Mutig, Heroisch, Berühmt, Mythisch und Legendär.Kevin Yanes (Senior Crucible Designer) erklärt die zwei Schmelztiegel-Ränge Ruhm (Glory; nur in kompetitiven Matches) und Tapferkeit (Valor) im Bungie-Blog folgendermaßen: "Tapferkeit ist ein Fortschrittsrang, der aufsteigt, wenn ihr Matches abschließt. Mit Siegen steigt man schneller auf, aber es gibt keine Strafe bei Niederlagen. Tapferkeits-Ränge sind dazu da, um die zeitliche Investition eines Spielers im Schmelztiegel hervorzuheben. Wenn man gewinnt, sammelt man eine Gewinnsträhne, für die man Bonuspunkte bei jedem nachfolgenden Sieg bekommt. Diese Gewinnsträhnen enden nach 5 Siegen und werden zurückgesetzt. Schaut doch mal, wie oft ihr die Fünfe zusammen bekommt! Spieler, die ihren Tapferkeits-Rang abgeschlossen haben, können ihn zurücksetzen, um neu anzufangen und vielleicht sogar Prämien einzuheimsen, die man nur durch eine bestimmte Anzahl Zurücksetzungen erhält. Ruhm ist ein Fortschrittsrang in der kompetitiven Playlist, der aufsteigt, wenn ihr Matches gewinnt, aber absteigt, solltet ihr verlieren. Siege sind der einzige Weg, um aufzusteigen. Ruhm-Ränge dienen dazu, zu zeigen, wie meisterhaft Spieler einige unserer härtesten Spielmodi bewältigen, und sich gegen würdige Gegner schlagen. Ruhm besitzt das gleiche Gewinnsträhnensystem wie Tapferkeit, aber mit dem Zusatz von Niederlagen, die in ähnlicher Weise funktionieren. Wenn Spieler konsekutive Matches verlieren, verlieren sie auch mehr und mehr Punkte. (...)""Mit Saison 3 werden neue Schmelztiegel-Belohnungen an Saison-Schmelztiegel-Ranking gebunden sein. Das bedeutet, dass Spieler für Rüstungsornamente, Abzeichen und neue Waffen sowohl Tapferkeit als auch Ruhm erreichen müssen. Spieler erhalten Belohnungspakete, wenn sie auf neue Level in Ruhm und Tapferkeit kommen. (Anmerkung: Spieler bekommen Ruhm-Belohnungspakete nur das erste Mal, wenn ein neuer Rang in einer Saison erreicht wurde; wenn man verliert und damit einen Rang absteigt, bekommt man nicht ein weiteres Belohnungspaket, wenn man wieder aufsteigt.) Zusätzlich zu den Saison-3-Prämien wollen wir eine einzigartige Waffe zu den Ruhm-Rängen bringen, auf die man hinarbeiten kann. Diese Waffe wird nur für die Dauer der Saison erhältlich sein und danach für lange, lange, lange, lange, lange ... Zeit in der Versenkung verschwinden. In diese Saison ist es eine neue Waffe namens Redrix' Claymore. Dieses Impulsgewehr hat ein einzigartiges Set an Perks mit 'Gesetzloser' sowie 'Desperado' (synergistisches Perk): 'Nachladen, während Gesetzloser aktiv ist, erhöht die Feuerrate.' Das kommt dadurch zum Tragen, dass Feinde wie mit den gleichen drei Salven eines durchschlagkräftigen Impulsgewehrs besiegt werden, nur schneller."TapferkeitRuhm (nur kompetitiv spielbar)