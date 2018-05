Destiny 2: Prisma-Matrix als Belohnungssystem mit Aktivitätsprämien inkl. Mikrotransaktionen - 4Players.de

Bungie hat die Prisma-Matrix angekündigt, die mit der anstehenden dritten Saison (ab dem 8. Mai) in Destiny 2 eingeführt wird. Die Prisma-Matrix ist eine Art Belohnungssystem auf Basis von Aktivitätsprämien, die aber nicht mit dem (häufig kritisierten) Everversum in Zusammenhang stehen. Bungie : "Im Development-Update vom Januar haben wir darüber gesprochen, dass wir den Schwerpunkt von Deko-Inhalten stärker auf Aktivitätsprämien statt ausschließlich auf das Everversum legen wollen. Diese Änderung der Balance haben wir zunächst eingeleitet, indem wir der Dämmerung, dem Raid, dem Schmelztiegel sowie Strike-Aktivitäten Deko-Prämien hinzugefügt haben. Dieses Feature wurde basierend auf drei Hauptzielen entwickelt: Wir wollen Spielern mehr Kontrolle darüber geben, wie sie Everversum-Gegenstände verdienen. Wir wollen jede Woche einen vorhersehbareren Pfad anbieten, der Zugriff auf verschiedene Gegenstände gibt. Es soll weniger doppelte Gegenstände geben.""Ab Veröffentlichung wird die Prisma-Matrix jede Woche, in der sie aktiv ist, 10 Everversum-Gegenstände aus Saison 3 beinhalten. Jeder Gegenstand in der Prisma-Matrix ist in einer Knock-Out-Liste aufgeführt, was bedeutet, dass jeder Spieler bei der zehnten Aktivierung jeden Gegenstand der jeweiligen Woche erhält. Wenn man Gegenstände durch Glanz-Engramme, Glanzstaub oder vorherige Matrix-Aktivierungen verdient, werden dadurch auch Prämien von der Liste gestrichen. Im Gegenzug garantiert jede Aktivierung den Spielern einen Gegenstand, den sie noch nie zuvor erhalten haben. Mit eurem ersten 'Gut-ausgeruht'-Level-Up der Woche verdient ihr eine Prisma-Facette, durch die ihr die Prisma-Matrix einmal gratis nutzen könnt. Prisma-Facetten sind dreifach stapelbar - sorgt als für das richtige Inventar, bevor ihr einen Rangaufstieg in einer beliebigen Woche verdient. Spieler können außerdem für jeweils 200 Silber weitere Aktivierungen kaufen. Außerhalb der Prisma-Matrix können Spieler weiterhin Glanz-Engramme bei jedem Level-Up verdienen. Diese Engramme sind auch weiterhin käuflich erwerbbar, falls ihr eine Chance darauf haben wollt, Dinge aus dem Saison 3-Katalog zu bekommen. Zusätzlich erhöhen wir die Anzahl der verfügbaren Gegenstände, die man sich wöchentlich bei Tess gegen Glanzstaub holen kann, von 14 auf 18."Letztes aktuelles Video: März-Update