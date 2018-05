Destiny 2: Wartungsarbeiten für die Erweiterung Kriegsgeist und das Update 1.2.0 - 4Players.de

Beginn der Destiny 2-Server-Wartungsarbeiten

Spieler, die sich noch in einer Destiny 2-Aktivität befinden, werden zum Hauptbildschirm zurückgebracht

Destiny 2: Kriegsgeist und Update 1.2.0 werden zum Download und zur Installierung verfügbar sein



Ende der Destiny 2-Server-Wartungsarbeiten

Destiny 2-Hotfix 1.2.0.1 wird zum Download und zur Installierung verfügbar sein

PlayStation 4: 53 GB; 71 GB

Xbox One: 50 GB; 50 GB

PC: 48 GB; 68 GB

"Anti-Vernichtungs-Beinschienen: Das 'Anti-Vernichtungs-Beinschienen'-Rüstungsteil für weibliche Titanen zeigt einen kleinen visuellen Fehler.

Exotische Meisterwerke: Sobald eine Exotische Waffe oder ein Exotisches Rüstungsteil zum Meisterwerk gemacht wird, wird es nicht als solches angezeigt, wenn es in der Vorschau Exotischer Engramme angesehen wird.

Strike-Playlist: Spieler können die Spielersuche für Strikes aus Erweiterungen, die sie nicht besitzen, nicht nutzen. Wenn Spieler versuchen, einem Einsatztrupp von Spielern beizutreten, die eine Erweiterung besitzen, die sie selbst nicht besitzen, dann erscheint eine Anzeige, die auffordert, die benötigte Erweiterung zu kaufen.

Kriegsgeist:

-Einige Quest-Gegenstände in der Kriegsgeist-Kampagne erscheinen eventuell nicht im Lootstream aller Einsatztrupp-Mitglieder. Jedoch sollte der entsprechende Quest-Gegenstand in den Inventaren aller Einsatztrupp-Mitglieder landen.

-Wenn Spieler ein volles Engramm-Inventar haben, können sie unter Umständen einige Quest-Gegenstände von Händlern nicht annehmen, bis sie für Platz in ihrem Inventar sorgen.

Exotische Rüstungs-Sammlung: Uns ist ein Problem bekannt, durch das der Extras-Text in den Tooltips Exotischer Rüstungen in 'Kriegsgeist' in einer anderen Farbe als ähnliche Ausrüstung angezeigt wird. Das bedeutet NICHT, dass Spieler diese Extras freischalten müssen, um auf sie zugreifen zu können."

Am morgigen Dienstag werden die Erweiterung Kriegsgeist, das Update 1.2.0 und der Hotfix 1.2.0.1 für Destiny 2 veröffentlicht. Die Pläne für die Wartungsarbeiten an den Servern sehen folgendermaßen aus:15:00 Uhr16:00 Uhr20:00 Uhr Bungie : "Zusammen mit der Veröffentlichung von „Kriegsgeist“ geht auch eine neue Saison an Gameplay-Updates für alle Spieler von Destiny 2 los, darunter sind mächtige Upgrades an den Exotischen Waffen, die Einführung von Rängen im Schmelztiegel, neue Schmelztiegel-Karten, Privatmatches, Modifikatoren für Heroische Strikes, Multi-Geste, zusätzlicher Tresorplatz und vieles mehr."Destiny 2, einschließlich aller Updates, hat die folgenden Speichervoraussetzungen für die jeweilige Plattform:(Plattform: Destiny-Dateigröße; Speicherkapazität, die für den Download gebraucht wird)Vor der Veröffentlichung von Update 1.2.0 wurden die folgenden Probleme von Bungie identifiziert und werden seitdem untersucht:Letztes aktuelles Video: März-Update