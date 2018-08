Destiny 2: Bungie gibt Ausblick auf kommende Inhalte bis zum Sommer 2019 - 4Players.de

Während mit Forsaken die nächste Erweiterung für Destiny 2 in den Startlöchern steht (Release: 4. September), haben Bungie und Activision nach Angaben von Gamespot einen Ausblick auf kommende Inhalte gewährt , die sich über einen Zeitraum von einem Jahr bis zum Sommer 2019 erstrecken sollen.Schon für Forsaken, mit dem die Herbst Season eingeläutet wird, gibt es einen festen Zeitplan, ab wann bestimmte Inhalte zur Verfügung stehen. Den Raid namens Last Wish kann man z.B. erst ab dem 14. September in Angriff nehmen, während die Karte Convergence ab dem 18. September zusammen mit der Rückkehr von Iron Banner im PvP-Modus Schmelztiegel (The Crucible) angeboten wird. Der neue Mehrspieler-Modus Breakthrough wird zusammen mit neuen Karten ab dem 25. September verfügbar sein. Im Oktober kehrt schließlich das "Festival of the Lost" zurück, doch verspricht Bungie, dass es dieses Mal etwas anders ablaufen soll. Für November versprechen die Entwickler weitere Updates und ein paar Überraschungen.Danach teilt sich die Roadmap auf - abhängig davon, ob Spieler für weitere Inhalte durch den Kauf des Annual Pass tiefer in die Tasche greifen oder sich lediglich auf kostenlose Updates beschränken wollen. Bei der Season of the Forge, die im Dezember startet, bekommen z.B. alle Spieler Zugang zum Event "The Dawning", zum Iron Banner, den saisonalen Ranglisten und neuen Inhalten für den Schmelztiegel sowie weitere Waffen, darunter auch schwere Maschinengewehre. Wer dagegen den Jahrespass besitzt, bekommt Zugang zum Arsenal Black Armory mit Licht- und Fury-Waffen, darf an der Aktivität Forges of the Chain teilnehmen und erfreut sich an exotischen oder legendären Gegenständen sowie diversen Boni.Für die im Frühjahr angesetzte Season of the Drifter und die bisher noch namenlose Season im Sommer setzt sich das Muster fort: Während alle Spieler Zugang zu neuen Waffen und Events bekommen, erhalten Besitzer des Annual Pass exotisches sowie legendäres Equipment und dürfen sich an neuen Aktivitäten versuchen.Die bewusst recht oberflächlich gehaltene Roadmap hat man Bungie auf dem hauseigenen Blog veröffentlicht und hält sich vor allem deshalb mit detaillierten Informationen zurück, weil man die Spieler noch überraschen will.Letztes aktuelles Video: Juli-Update