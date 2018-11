Destiny 2: "Funktioniert nicht so gut" und liegt hinter den Erwartungen von Activision - 4Players.de

Activision says Destiny 2 Forsaken did not achieve their internal sale goals. Says they’re evaluating how to improve the title. — Destiny 2 News (@theDestinyBlog) 8. November 2018

"Some of our other franchises like Destiny are not performing as well as we'd like," Activision just said on an earnings call. Meanwhile, the Destiny fanbase is happier than its ever been. So I guess the tension between "appeal to hardcore" and "expand audience" will continue — Jason Schreier (@jasonschreier) 8. November 2018

Bei einer Konferenz mit Investoren erklärte Coddy Johnson (Chief Operating Officer von Activision), dass Destiny 2 "nicht so gut funktioniert", wie sie es sich wünschen würden. Laut PC Gamer sagte er: "Forsaken ist eine qualitativ hochwertige Erweiterung der Inhalte in diesem Universum, ehrlich gesagt mit einigen der hochwertigsten Inhalte, die wir bisher in der Reihe gesehen haben. Und das ist wirklich das Ergebnis der Zusammenarbeit von Activision und Bungie, die darauf abzielte, die Anliegen der Community nach Destiny 2 ganzheitlich mit den Spielern zu besprechen ... es war eine grundlegende Überprüfung erforderlich, wie man tiefere Endgame-Inhalte, stärkere Fertigkeiten und bessere Belohnungen anbieten kann, um die Spieler stärker zu binden."Obwohl Destiny 2: Forsaken einige der Schwachstellen des Grundspiels aus der Welt schaffen und mehr Inhalte für "Hardcore-Spieler" bieten soll, hat die Erweiterung nicht so richtig gezündet. Johnson meinte, dass viele Spieler, die Destiny 2 bereits spielen, dazu neigen würden, stetig weiterzuspielen. Trotzdem könnten sie feststellen, dass viele Spieler [zu Forsaken] nicht wiederkamen, weswegen der Erfolg von Destiny 2 hinter den bisherigen Erwartungen zurückgeblieben sei. "Wir denken, dass sich noch einige Spieler in einer Art Wartemodus befinden. Aber wenn man einmal dabei ist, ist man tief engagiert. Wenn nicht, hoffen wir, dass es jetzt an der Zeit ist, die Spieler wieder in Destiny 2 zu bringen und sie zurückzugewinnen", erklärte Coddy Johnson.Aktuell versuchen Activision und Bungie also möglichst viele Spieler in Destiny 2 zu bekommen und bieten den Shooter, um die Einstiegshürde zu senken, kostenlos für PC via Battle.net an (bis zum 18. November 2018).