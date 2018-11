Destiny 2: Saison der Schmiede und Ausblick auf die nächsten Inhalte - 4Players.de

Bungie hat bekanntgegeben, wie es bei Destiny 2 und Destiny 2: Forsaken weitergehen wird. Auch die geplanten Inhalte für die Forsaken-Jahrespass-Besitzer werden aufgeführt. Den Anfang macht die "Saison der Schmiede".Die Entwickler schreiben : "Durch alle drei Saisons und dem Forsaken-Jahrespass, der Seite an Seite mit ihnen existiert, wollen wir den Navigator wöchentlich mit Dingen füllen, die ihr erledigen könnt. Manche dieser Dinge kommen und gehen (wie der Anbruch und die Scharlach-Woche), andere (wie die Schwarze Waffenkammer-Schmieden und Raids) bleiben aktiv auch nach ihrer Einführung und bilden die Basis für Aktivitäten, die ihr jede Woche spielen könnt. In den kommenden Wochen gibt's jede Menge erste Male für Jahrespass-Besitzer. Ab dem 4. Dezember werdet ihr in die Schwarze Waffenkammer eingeladen. Ihr werdet auf eine Reihe Quests geschickt, um vier verschollene Schmieden wiederzufinden, wieder zu entfachen und wiederzugewinnen - und als Belohnung werden euch ihre Waffen angeboten. Am 7. Dezember gibt's einen neuen Raid auf die Ohren und nur die mutigsten Einsatztrupps werden sich daran wagen, in der Hoffnung, mächtige Prämien und Community-Ruhm einzuheimsen."Letztes aktuelles Video: Bungie ViDoc - The Road Ahead