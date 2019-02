Destiny 2: Hat nicht die finanziellen Erwartungen von Activision Blizzard erfüllt - 4Players.de

Im Rahmen einer Fragerunde hinsichtlich der Einnahmen des vergangenen Quartals ging Activision Blizzard auf Nachfrage etwas näher darauf ein, warum man sich von Bungie und damit gleichzeitig auch von Destiny getrennt habe. Als Grund wird nach Angaben von PC Gamer in erster Linie angeführt, dass das Action-MMO nicht die finanziellen Erwartungen des Publishers erfüllen konnte - auch deshalb, weil Bungie sich offenbar gegen weitere Monetarisierungsmaßnahmen von Activision sperrte.COO Coddy Johnson führt drei Gründe an, die zu der Entscheidung geführt haben."Als erstes, wie Sie wissen, waren wir nicht in Besitz der Marke Destiny. Das ist bei all unseren anderen großen Marken anders, wodurch wir uns unserer Meinung nach nicht nur innerhalb der Industrie hervorheben, sondern auch die Kontrolle über die jeweilige IP haben. Das gibt uns die Möglichkeit, uns auf neue Erfahrungen und neue Modelle zur Spielerbindung zu konzentrieren, die mit neuen Einnahmequellen und damit selbstverständlich auch einer strukturell höheren Ökonomie daher kommen, wenn man die Marke besitzt.""Und das führt wahrscheinlich zum zweiten Faktor in unserem Entscheidungsprozess. Destiny wurde von Kritikern ausgezeichnet, bietet hochwertigen Inhalt, aber hat unsere finanziellen Erwartungen nicht erfüllt."Als dritten Grund führt Johnson an, dass Mitarbeiter eine knappe Ressource innerhalb von Activision darstellen und einige von ihnen fest an Bungie gebunden waren. "Aber jetzt, nach der getroffenen Vereinbarung, werden sie nach einer kurzen Übergangsperiode davon befreit."Letztes aktuelles Video: Bungie ViDoc - The Road Ahead