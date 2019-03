Destiny 2: Bungie startet die "Saison des Vagabunden" - 4Players.de

In Destiny 2 wurde die "Saison des Vagabunden" gestartet. Bungie verspricht sowohl neue Prämien als auch neue Herausforderungen für alle Spieler des Shooter-Looters. Das Change-Log des dazugehörigen Updates 2.2.0 findet ihr hier "Ränge im Schmelztiegel, in Gambit und für die Vorhut werden zurückgesetzt und neue Spitzenwaffen verlocken Hüter dazu, ihr maximales Potential zu erreichen. Das erste Frühlings-Event in Destiny findet in einem bekannten Forst statt, der mit frischer Beute erblüht. In allen Aktivitäten gilt es, mehr Power zu erlangen, neue Triumphe sowie Lore und Deko-Gegenstände freizuspielen. Spieler, die den Destiny 2-Jahrespass besitzen, erhalten unsere zweite Vergrößerung des Destiny-Endgames. Dieses Mal ist der Vagabund euer Mann; das kleine Spielchen, das er 'Gambit' nennt, hat sich weiterentwickelt und es gibt eine gefährliche Allianz mit den Neun", schreiben die Entwickler "Die Loyalitäts-Quest, zuvor angekündigt als 'Des Jokers Wildcard'-Quest, wird euch dazu auffordern, euch entweder auf die Seite der Vorhut oder die des Vagabunden zu schlagen. Wählt eine Seite, um die Quest aus ihrer Perspektive zu begehen. Der Schwur ist charakter-basierend, wenn ihr also mehr als einen Hüter habt, könnt ihr beide Seiten ausprobieren. Wählt weise! Einladungen der Neun, einstmals 'Xûr-Beutezüge' genannt werden sich tiefer mit den Neun und ihrem mysteriösen Platz im Universum beschäftigen. ""Dieser Pfad geht am Freitag, den 15. März mit Xûr los. Jahrespass-Besitzer können eine 'Einladung der Neun' bei Xûr abholen. Wenn die Aufgaben abgeschlossen wurden, wird das alles in einen Beutezug umgewandelt, der 'Ins Ungewisse' heißt. Ähnlich wie bei den Beutezügen, die man am Anfang von 'Forsaken' für den Abschluss von Aktivitäten mit einem vollständigen Rüstungsset bekommen hat, können diese auch einmal pro Charakter abgeschlossen werden. Woche über Woche, für neun Wochen, um genau zu sein, könnt ihr neue Lore und mächtige Prämien sammeln.""Für Jahrespass-Besitzer ist der Rest der Saison des Vagabunden vollgepackt mit neuen Kampfspezialitäten und neuen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Wie bei der Saison der Schmiede wird auch diese Reise mit der Zeit veröffentlicht, doch der Vagabund hat auch an Tag Eins viel Action in petto. Wenn ihr denkt, eure Power ist zu niedrig und ihr mit dem Rest der Community mitmischen wollt, dann geht doch zum Vagabunden und schließt seine neuen Power-Anstieg-Beutezüge ab. Von denen gibt es nämlich genug, um eure Level 50-Charaktere auf 640 Power zu bringen."Letztes aktuelles Video: Bungie ViDoc - Season of the Drifter