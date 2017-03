Aftercharge: Unsichtbare Roboter treten gegen unzerstörbare Wächter an - 4Players.de

Screenshot - Aftercharge (PC) Screenshot - Aftercharge (PC) Screenshot - Aftercharge (PC)

In dem asymmetrischen Multiplayer-Actionspiel Aftercharge von Chainsawesome Games (Knight Squad) kämpfen zwei Teams, Roboter und Beschützer, mit je drei Spielern gegeneinander. Der Clou ist dabei, dass die Roboter sich tarnen können und somit unsichtbar sind, während die Wachen praktisch unzerstörbar sind. Sechs "Extraktoren" auf den Schlachtfeldern sind das Objekt der Begierde. Diese "Extraktoren" müssen von den Robotern zerstört und von den Wächtern verteidigt werden. Die Roboter müssen die Wächter somit irgendwie ablenken und ihre Fähigkeiten kombinieren, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können. Sie können sich auch gegenseitig "wiederbeleben". Das andere Team wiederum trägt den Sieg davon, wenn sie es schaffen, alle drei Roboter gleichzeitig ausschalten. Aftercharge soll im nächsten Jahr für PC und nicht näher benannte Konsolen erscheinen. Es wird auf der PAX East (am kommenden Wochenende) vorgestellt."While Aftercharge is a shooter at first-glance, the core gameplay mechanic of invisible attackers against armed defenders was invented in a totally different space. It has enough in common with shooters so that fans of the genre will feel comfortable. With Aftercharge we wanted to play with the rules and bring new mechanics to create a quick-paced competitive experience that's fresh, highly strategical, and yet approachable", erklärt Laurent Mercure von Chainsawesome Games.Letztes aktuelles Video: Teaser