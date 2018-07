Aftercharge: Letzter und größter Betatest des ungewöhnlichen Online-Shooters - 4Players.de

In knapp zwei Wochen will Chainsawsome Games auf Steam den letzten und bisher größten Betatest zu Aftercharge durchführen: Vom 3. bis 6. August wird man Charaktere und Karten spielen können, die in vorherigen Tests noch nicht zur Verfügung standen. Um eine offene Beta handelt es sich dabei nicht - die Pressemitteilung erwähnt allerdings nur, dass Teilnehmer per Einladung Zugang erhalten. Wer teilnehmen möchte, kann sich vermutlich im offiziellen Discord-Kanal um einen Platz bemühen.In dem Online-Shooter kämpfen zwei Teams, Roboter und Wächter, mit je drei Spielern gegeneinander. Der Clou ist, dass sich die Roboter tarnen können und somit unsichtbar sind, während die Wachen praktisch unzerstörbar sind. Sechs "Extraktoren" müssen die Roboter zerstören - was die Wächter verhindern sollen. Die Blechkameraden müssen Gegner daher ablenken und Fähigkeiten kombinieren, um ihre Aufgabe zu erfüllen, während das Team der Wächter für einen Sieg alle drei Roboter ausschalten muss.Aftercharge soll im Verlauf des Jahres auf Windows, Mac, Linux, Xbox One sowie Nintendo Switch veröffentlicht werden und Cross-Platform-Play unterstützen. PC- und Konsolenspieler treten also direkt gegeneinander an.Letztes aktuelles Video: Spielszenen