Deep Rock Galactic: Ausblick auf die Inhaltspläne für 2019: Erkundungsmodus, tägliche Abenteuer und mehr - 4Players.de

Nach den Updates 19 und 20 (umfangreicheres Fortschrittsystem, neue Waffen, Upgrades für Bosco für den Solo-Modus) haben die Entwickler von Deep Rock Galactic bekanntgegeben, wie es im nächsten Jahr mit den Weltraum-Bergbau-Zwergen weitergehen soll.Für Januar 2019 sind weitere Schwierigkeitsgrade, Waffen-Meisterschaft und die lange verschobenen "täglichen Abenteuer" vorgesehen. Die täglichen Abenteuer werden als aufwändiges Projekt beschrieben. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Missionen mit guten Belohnungen, die zusätzliche Sonderbelohnungen einbringen, wenn sie nacheinander gespielt werden. Die täglichen Abenteuer sollen sich an die engagierteren Spieler richten. Alle Spieler werden in der Lage sein, genau die gleiche Mission zu spielen. Die Ergebnisse sollen untereinander vergleichbar sein (nur für diesen Tag).Im Februar 2019 folgen der Erkundungsmodus (mehr Erkundung, weniger Kämpfe) sowie das Lore-Terminal, bevor im März 2019 die Weltraumstation als Ausgangspunkt der Bergbau-Aktivitäten der Zwerge überarbeitet wird. Danach könnten neue Charakter-Klassen, weibliche Figuren, mehr Missionstypen, Bosskämpfe, zusätzliche Umgebungen, Emotes, Zufallsereignisse, zusätzliche Endgame-Inhalte, seltene/rare Höhlen, dedizierte Server, schönere Menüs, ein Endlos-Modus etc. folgen. Allerdings steht die mögliche Umsetzung dieser Elemente noch in den Sternen.Deep Rock Galactic ist kooperativer Shooter (für bis zu vier Spieler) mit knallharten Zwergen, komplett zerstörbaren Umgebungen, prozedural generierten Höhlen und endlosen Horden an Alien-Monstern. Das Spiel von Ghost Ship Games und Coffee Stain Publishing befindet sich seit Ende Februar 2018 in der Early-Access-Phase und wurde seither regelmäßig mit Updates versorgt. Der Titel gehört zu den Vorzeige-Early-Access-Titeln und hat 92 Prozent positive Nutzerreviews bei Steam erhalten (von 6.586 Nutzern).Letztes aktuelles Video: Update 19 New Weapons