Lightspeed Frontier: Mit selbst gebauten Raumschiffen das Weltall erforschen: Early-Access-Start des Sci-Fi-Baukastens - 4Players.de

Entwickler Crowdwork Studios hat gestern eine erste Version seines Weltraumabenteuers Lightspeed Frontier auf Steam veröffentlicht. Sie soll mithilfe des Feedbacks der Spieler innerhalb von sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden und wird zu einem gesenkten Preis verkauft, bis es so weit ist.Dass man eigene Raumschiffe erstellt, um mit ihnen die Galaxie zu erkunden, erinnert an Space Engineers und andere Baukästen - allerdings ist Lightspeed Frontier ein Abenteuer für Solisten. Anstatt die Raumschiffe aus tausenden Einzelteilen zusammenzusetzen, fügt man hier zudem lediglich verschiedene Module aneinander, was aber ebenfalls etliche Variationen ermöglicht.Man kämpft gegen Piraten und erledigt Missionen, wodurch man nicht nur neue Module erhält, sondern auch das wirtschaftliche Machtgefüge im Universum beeinflusst. Je nachdem, wie man sich gegenüber anderen Charakteren verhält, kann man dabei zum Helden oder per Kopfgeld gesuchten Verbrecher werden. Auch Karrieren als Asteroidenschürfer und Händler stehen jedem offen."Lightspeed Frontier ist eine Kombination aus offenem Baukasten und geradliniger Erzählung", beschreibt es Produzent des Publishers Riveted Games, Philip Devine. "Kein Spiel gleicht dem anderen und es liegt alleine an der Vorstellungskraft der Spieler, auf welche Art sie ihr Ziel erreichen."Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer