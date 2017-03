Viking Rage: VR-Wikinger aus Köln versetzen den Spieler in eine actionreiche Tower-Defense für HTC Vive - 4Players.de

Screenshot - Viking Rage (HTCVive) Screenshot - Viking Rage (HTCVive) Screenshot - Viking Rage (HTCVive) Screenshot - Viking Rage (HTCVive)

Publisher Headup Games hat gestern den Genre-Mix Viking Rage angekündigt, ein Tower-Defense-Spiel aus der Egoperspektive - und zwar in einer Wikinger-Welt, in die man sich exklusiv mit HTC Vive stürzen kann. Das Spiel vom neuen Kölner Entwickler N-Gon Entertainment wird laut Pressemitteilung am 28. April veröffentlicht."Headup Games und N-Gon Entertainment kündigten heute Viking Ragean, ein neuartiges Tower-Defense VR-Erlebnis für die HTC Vive. In Viking Rage wird dem Spieler einiges an Mut abverlangt, denn er verteidigt seine Festungen aus der Ich-Perspektive vor heranstürmenden Horden von Worgs, Trollen und sogar Drachen.Ob mit gespanntem Bogen, der Armbrust oder messerscharfen Streitäxten in beiden Händen - auf den grünen Ebenen, in Eishöhlen und vulkanischen Gebirgen wird bis auf's Blut gekämpft. Setze die HTC Vive und den gehörnte Helm auf und werde in diesem stylishen, low-poly Tower-Defense Erlebnis zur Wikinger-Legende."