Oh...Sir! The Hollywood Roast: Beleidigungsduelle gehen in die nächste Runde - 4Players.de

Gambitious Digital Entertainment und Vile Monarch haben mit Oh...Sir! The Hollywood Roast ein Spinoff des Beleidigungsduell-Spiels Oh...Sir! The Insult Simulator angekündigt. Es soll im Frühling 2017 auf PC , Mac, Linux, iOS und Android erscheinen.Der Publisher schreibt: "Oh...Sir! The Hollywood Roast bringt das berüchtigte Insult'em-up-Franchise nach Flitterstadt und setzt dort auf wilde Beleidigungsduelle zwischen der Hollywood-Elite. Spielen Sie als einer von vielen illustren - aber, für juristische Zwecke angemerkt, nur zufällig ähnlichen - Popkultur-Ikonen in bekannten Kulissen und Filmsets und löschen sie ihre Gegner im Einzelspieler- oder Online-Modus (samt lokalem Multiplayer) verbal aus."The Hollywood Roast bietet einen erweiterten Karrieremodus, Controller-Integration und einen Charakter-Editor, um Promi-Klone zu erschaffen. Es gibt auch eine neue Comeback-Spielmechanik, um den Ausgang der Schlacht zu drehen. Neu gestaltet wurde ebenfalls das Scoring-System.Letztes aktuelles Video: Ankündigung