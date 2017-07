Oh...Sir! The Hollywood Roast: Neuer Charakter, Sprach-Modding und mehr im Anmarsch - 4Players.de

Vile Monarch und Gambitious Digital Entertainment werden diesen Sommer neue Inhalte für Oh...Sir! The Hollywood Roast veröffentlichen: "Ganz neu dabei ist Jane Blunt, die leidenschaftlichste Spionin, die je die Hallen des MI6 verlassen hat und deren ungezügelte Zunge mindestens so tödlich ist, wie ihr Karatehieb. Die PC-Version bekommt am 18. Juli zudem eine ganz besondere Erweiterung spendiert, dann kann in The Hollywood Roast ein Moddingtool für Sprachaufnahmen genutzt werden und gibt fluchenden Moddern ungeahnte Möglichkeiten an die Hand. In der ersten Augustwoche kommt dann noch der Small Screens Stars-DLC, der ebenfalls kostenlos veröffentlich wird und bei seinen Schimpftiraden auf YouTuber wie JackSepticEye, ZombiUnicorn, EatMyDiction, ThinkNoodles und einige mehr setzt."Auf Steam werden Oh...Sir! The Hollywood Roast und der Vorgänger Oh...Sir! The Insult Simulator aktuell als Bundle mit 30 Prozent Rabatt angeboten.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung