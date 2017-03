Faeria: Strategie-Kartenspiel verlässt heute die Early-Access-Phase - 4Players.de

Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad) Screenshot - Faeria (iPad)

Das Strategie-Kartenspiel Faeria Free-to-play ) verlässt heute die Early-Access-Phase auf PC ( Steam ). Das via Kickstarter (im Jahr 2013) angeschobene Spiel soll Kernelemente strategischer Kartenspiele mit einem lebendigen Spielbrett verbinden. Neben den Multiplayer-Duellen wird auch eine Einzelspieler-Kampagne geboten. Zusätzlich zur PC-Fassung gibt es eine iPad-Umsetzung "Dabei stellt der Launch für das Spiel nur den Anfang dar. Das Team plant Faeria mit mehr Inhalten, Karten sowie sozialen und eSports fokussierten Features zu erweitern. Seit dem Early-Access-Start hat das Team bereits eine Einzelspielerkampagne mit über 20 Stunden Spielzeit, ein verbessertes User-Interface, 40 neue Karten (Gesamtzahl der Karten: 297), einen Zuschauermodus und Plattform-übergreifende Matches für Steam/iPad hinzugefügt. Support für Androidgeräte sowie Smartphones wird in Kürze folgen." ( Details "Es war eine aufregende Reise und ohne den Support unserer fantastischen Community hätten wir es niemals so weit geschafft. Sie hat uns geholfen, Faeria zu dem Spiel zu machen, das wir heute sehen", sagt Emilien Eloy, Chief Marketing Officer bei Abrakam. "Unsere Zeit in der Early Access Phase hat es uns erlaubt, ein tiefgängiges, Community-getriebenes Spiel zu bauen und regelmäßig neue, heiß ersehnte Features hinzuzufügen. Jetzt sind wir bereit dafür, unsere Spielerbasis weltweit auszubauen und die ständig wachsende Faeria-Welt dabei aufregend und kompetitiv für alle Spieler zu gestalten. Wir sind in erster Linie PC-Spieler aber die nächste Herausforderung - das Spiel auf dem gleichen Niveau für mobile Geräte herauszubringen - ist besonders aufregend für uns."