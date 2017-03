Faeria: Erweiterung "Adventure Pouch: Oversky" mit Ko-op-Kampagne - 4Players.de

In der vergangenen Woche ist das Strategie-Kartenspiel Faeria (PC/Linux und iPad) offiziell an den Start gegangen und nun hat Entwickler Abrakam die erste Erweiterung "Adventure Pouch: Oversky" angekündigt , die für Sommer 2017 geplant ist. Mit der kostenpflichtigen Erweiterung (9,99 Dollar oder 29,99 Dollar) sollen eine neue Ko-op-Kampagne, zeitlich-beschränkte Ko-op-Bosskämpfe, kosmetische Items sowie tägliche Herausforderungen hinzukommen.Letztes aktuelles Video: Introducing The Adventure Pouch Oversky