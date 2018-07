Faeria: Digitales Karten-Kampfspiel mit neuem Premium-Modell und DLC-Plan - 4Players.de

Zeitgleich mit dem Re-Launch steht auch der DLC "Fall of Everlife" mit 40 zusätzlichen Karten bereit. Spieler dürfen sich alle zwei Monate auf neue Inhalte mit jeweils 40 Karten freuen, die dafür sorgen sollen, dass das Spiel frisch und attraktiv bleibt. Zudem wird Faeria um neue Lore Pages erweitert, die tiefere Einblicke in die Welt und die Charaktere bieten.



Das unabhängige belgische Entwicklerstudio Abrakam hat die PC-Version ( Steam ) seines digitalen Karten-Kampfspiels Faeria am 18. Juli 2018 auf ein Premium-Modell umgestellt. Der Kaufpreis des 2017 auf Free-to-play-Basis veröffentlichten Titels beträgt für neue Spieler 19,99 Euro und soll ihnen einen schnellen und fairen Zugang auf alle Originalkarten erlauben. Wer Faeria bereits gespielt hat, erhalte kostenlosen Zugriff auf alle Karten der Classic Edition.Zeitgleich mit dem Re-Launch steht auch der DLC "Fall of Everlife" mit 40 zusätzlichen Karten bereit. Spieler dürfen sich alle zwei Monate auf neue Inhalte mit jeweils 40 Karten freuen, die dafür sorgen sollen, dass das Spiel frisch und attraktiv bleibt. Zudem wird Faeria um neue Lore Pages erweitert, die tiefere Einblicke in die Welt und die Charaktere bieten.

"Wir haben festgestellt, dass es so gut wie unmöglich ist, mit Faerias F2P-Modell faire Wettkampfbedingungen zu schaffen. Uns ist auch aufgefallen, dass die Spieler des F2P-Modells langsam überdrüssig werden. Daher sind wir zu dem Schluss gelangt, dass es Zeit für ein anderes finanzielles Modell ist", so Abrakams Chief Creative Officer Jean-Michel Vilain.



"Mit der neuen Buy2Play-Version von Faeria können alle Karten in unter 100 Stunden Spielzeit freigeschaltet werden. Das sorgt für mehr Gleichgewicht beim kompetitiven Spiel, weil niemand den Sieg mit Geld kaufen kann. Außerdem führen wir sammelbare Lore Pages ein, die die fantastischen Grafikinhalte des Spiels mit atmosphärischen Texten zur Geltung bringen. Am allerwichtigsten ist jedoch, dass wir Faeria regelmäßig um zusätzliche Karten und Features erweitern werden. Einmal zahlen, für immer spielen!"