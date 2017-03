Phantom Trigger: Alpha-Test für Mischung aus Devil May Cry und Hyper Light Drifter - 4Players.de

Als Mischung aus Devil May Cry und Hyper Light Drifter beschreibt tinyBuild Games das neue Spiel von Victor Solodilov und Denis Novikov ( Divide by Sheep ) in seiner Ankündigung. Der Publisher verspricht ein komplexes Kampfsystem sowie eine Geschichte mit mehreren Enden, die man erlebt, während man prozedural erzeugte Dungeons erforscht.Phantom Trigger soll im Sommer dieses Jahres für PC sowie "wahrscheinlich auch für andere Plattformen" erscheinen und wer sich einen ersten Eindruck von dem Abenteuer verschaffen möchte, kann sich schon jetzt um die Teilnahme an einem Alpha-Test bewerben Weitere Einzelheiten sollen demnächst bekannt werden. Zunächst vermitteln lediglich die Bilder in unserer Galerie sowie der folgende Trailer einen Eindruck vom Spiel.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer