Late Shift: Interaktiver Film mit mehr als 180 Entscheidungen für PC, Konsolen, iPad und im Kino - 4Players.de

Mit Late Shift stellt Wales Interactive einen interaktiven Film vor, der bei CtrlMovie entstand und u.a. von Michael Robert Johnson geschrieben wurde, einem der Autoren der Sherlock-Holmes-Verfilmung mit Robert Downey Jr. und Jude Law. Mit über 180 Entscheidungen lenkt man seine Geschichte auf verschiedene Wege und erlebt so bis zu sieben Enden. Mehr als vier Stunden bewegte Bilder stecken insgesamt in dem Film.Ähnlich wie in z.B. Telltales The Walking Dead wird der Film während der Entscheidungsfindung dabei nicht angehalten. Man muss also schnell eine Wahl treffen oder vermutlich mit dem Vorlieb nehmen, was automatisch entschieden wird.Die Handlung dreht sich um den Mathematik-Studenten Matt, der zu beweisen versucht, dass er als Unschuldiger in ein Verbrechern verwickelt wurde - mehr geben weder die Pressemitteilung noch die offizielle Webseite oder der nachfolgende Trailer preis.Late Shift ist bereits seit vergangenem Jahr auf iPad sowie AppleTV verfügbar und wurde auch im Kino aufgeführt. Tatsächlich dient der Film CtrlMovie als Demonstration einer Plattform, die Filmemachern als Werkzeug beim Erstellen ähnlicher interaktiver Erlebnisse dienen soll. Im Kino bestimmt dabei die Mehrheit der Entscheidungen des Publikums den Verlauf der Geschichte.Am 12. April soll Late Shift auch für Windows und Mac auf Steam erscheinen, wo der Titel zu einem gesenkten Preis bereits vorbestellbar ist, sowie zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt im selben Monat für PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer