The Caligula Effect: Action-Rollenspiel erscheint Anfang Mai auch im Westen - 4Players.de

Enter/Escape the digital world of The Caligula Effect! Arriving digitally to the PS Vita in the Americas and Europe on May 2nd. pic.twitter.com/rz0xfu4rq2 — Atlus U.S.A., Inc. (@AtlusUSA) 9. März 2017

Atlus will das von Aquria entwickelte Action-Rollenspiel The Caligula Effect am 2. Mai 2017 auch in Europa und Nordamerika veröffentlichen . Der in Japan seit Juni 2016 als "Caligula" erhältliche PlayStation-Vita-Titel, für dessen Story Persona-Veteran Tadashi Satomi verantwortlich zeichne, werde ausschließlich als Download via PlayStation Store erhältlich sein Im Spiel finden Schüler einer japanischen Musik-Highschool heraus, dass ihr ganzes Leben nur eine VR-Simulation ist. Um aus ihrem digitalen Gefängnis auszubrechen, müssen sie sowohl physische als auch psychische Hindernisse überwinden - von manipulierten Mitschülern über ruchlose Lehrer bis hin zu persönlichen Traumata. Das Kampfsystem soll eine simulierte Vorschaufunktion bieten, um Aktionen zwischen bis zu vier Gruppenmitgliedern geschickt abstimmen und Angriffsschäden maximieren zu können. Es werden über 100 Fertigkeiten und mehr als 500 rekrutierbare Mitstreiter versprochen. Der Soundtrack stamme von gefeierten japanischen Musikproduzenten wie OSTER project, 40mP, 164 oder cosMo@Bousou-P.Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer