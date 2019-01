The Caligula Effect: Trailer zeigt den Go-Home-Club und das rundenbasierte Kampfsystem - 4Players.de

NIS America stellt die Mitglieder des Go-Home-Clubs und das rundenbasierte Kampfsystem aus The Caligula Effect: Overdose im folgenden Trailer vor. Die "Overdose Edition" bietet überarbeitete Grafik, neue Szenarien und Enden, zwei weitere Mitglieder des Go-Home-Clubs, die "Forbidden Musician Route", englische Bildschirmtexte, japanische Sprachausgabe und einen neuen, weiblichen Protagonisten. Das von der Furyu Corporation entwickelte Rollenspiel japanischer Art war bisher nur für PS Vita verfügbar. The Caligula Effect: Overdose wird am 15. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Switch erscheinen.Der Hersteller schreibt: "Mobius ist eine idyllische Welt, die nur dazu erschaffen wurde, um Menschen ihre Sorgen vergessen zu lassen. In dieser Welt, geschaffen durch eine KI, verschmelzen Realität und Fantasie. Doch nicht alles ist so wie es scheint. Der Spieler muss mit seinen Mitschülern aus dieser Welt entkommen und in die reale Welt zurückkehren. (...) Nur als Team können die Spieler entkommen. Sie können sich mit über 500 anderen Schülern verbünden, um der paradiesischen Welt zu entkommen und in die Realität zurück zu kehren. Wird es ihnen gelingen?"Letztes aktuelles Video: Overdose - The Go-Home Club