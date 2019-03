The Caligula Effect: Overdose: Neuauflage des Anime-Rollenspiels veröffentlicht - 4Players.de

NIS America hat die erweiterte Neuauflage (Overdose) des ursprünglich für PlayStation Vita erschienenen Anime-Rollenspiels The Caligula Effect am 15. März 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC ( Steam GOG ) veröffentlicht. Dazu heißt es vom Publisher: "Mobius ist eine idyllische Welt, die nur dazu erschaffen wurde, um Menschen ihre Sorgen vergessen zu lassen. In dieser Welt, geschaffen durch eine KI, verschmelzen Realität und Fantasie - doch nicht alles ist, wie es scheint. Die Spieler müssen mit ihren Kommilitonen aus dieser Welt entkommen und in die reale Welt zurückkehren."The Caligula Effect: Overdose erscheint mit verbesserten Grafiken und flüssigerem Gameplay. Die Spieler erkunden neue Szenarien, entdecken neue Enden und die 'Forbidden-Musician-Route', während sie der virtuellen Welt von Mobius entkommen. Dabei können sie einen neuen, weiblichen Charakter spielen sowie zwei neue Mitglieder des Go-Home-Clubs treffen, die alle ihre eigene Geschichte erzählen können.Im Kampfsystem verschmelzen rundenbasierte Strategie mit knallharter Action. Die richtige Strategie ist der Schlüssel zum Sieg. (...) Nur als Team können die Spieler entkommen und sich mit über 500 anderen Studenten verbünden, um der paradiesischen Welt zu entkommen und in die Realität zurück zu kehren." Hier der offizielle Trailer zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Overdose - Launch Trailer