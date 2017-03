Victor Vran: Fractured Worlds: Details und ein Trailer zur eigenständigen Erweiterung - 4Players.de

Die eigenständige Erweiterung Fractured Worlds soll sich an "erfahrene Dämonenjäger" richten. Das Add-on transportiert Spieler auf eine neue Existenzebene, die sich nach einer Kollision verschiedener zerbrochener Welten geformt hat. Die Spieler setzen ihre Reise als Victor fort und versuchen das Astrolabium wieder zusammenzusetzen. Abgesehen von vier täglich wechselnden Dungeons kann man noch The Fracture (endloser Dungeon) erkunden. Fractured Worlds erhöht auch das Level-Cap von 50 auf 60, führt einen Schicksalskartenslot und Talismane ein. Talismane, die sich ebenfalls selbst herstellen lassen, können sowohl das visuelle Erscheinungsbild als auch die Kampffertigkeiten des Helden verändern.Bisser Dyankov, Produzent bei Haemimont Games, sagt dazu: "Fractured Worlds bietet unendlich viele neue Abenteuer und Herausforderungen für Victor Vran. Die Endgame-Erfahrung massiv zu erweitern ist etwas, von dem wir überzeugt sind, dass es viele Jäger außerordentlich erfreuen wird. Es gibt dem Spiel einen neuen Aspekt, auf den sie gewartet haben."Die Erweiterung Victor Vran: Fractured Worlds wird separat sowie als Teil der Victor Vran: Overkill Edition angeboten, die auch das anstehende Heavy Metal-Adventure Motörhead: Through the Ages enthalten wird. Fractured Worlds soll zusammen mit der "Overkill Edition 2017" für PC, PS4 und Xbox One erscheinen, heißt es von Wired Productions.Letztes aktuelles Video: Trailer