InnerSpace: Exploratives Flugspiel durch fantasievolle Welten - 4Players.de

Die Independent-Entwickler PolyKnight Games bezeichnen InnerSpace als "exploratives Flugspiel" und nennen Journey und Gone Home als Inspirationsquelle. Ziel des Spiels sei es, die Welten der Götter mit einem Gleiter zu erkunden, nachdem sich ein Portal in dessen Welt geöffnet hat. Die zu entdeckenden Relikte enthüllen Stück für Stück die Geheimnisse der Götter. InnerSpace hat sich dementsprechend dem "environmental Storytelling" verschrieben. Der entspannte Trip durch fantasievolle Welten soll noch in diesem Jahr auf PS4, Xbox One, PC (Windows, Linux) und Mac starten:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Teaser