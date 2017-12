InnerSpace: Das Flugspiel hat einen Releasetermin

Erkunde das Inversum: InnerSpace ist ein Erkundungsspiel, das sowohl kleine als auch grandiose spielerabhängige Momente bietet. Lass dir Zeit, um durch die Himmel zu schweben und durch die Ozeane zu tauchen, dann werden sich dir die Geheimnisse des Inversums von selbst offenbaren.





Relikte der Vergangenheit: Zwischen den Ruinen sind Relikte von unschätzbarem Wert verstreut, die letzten Botschaften der untergegangenen Zivilisationen, die einst über das Inversum herrschten.





Fluggehäuse der Alten: Passe verloren gegangene Technologien an, um neue Fluggehäuse zu bauen, von denen jedes einzigartige Fähigkeiten bietet, um über und durch die Gewässer zu schweben.





Gigantisches Geheimnis: Das Inversum liegt im Sterben, aber du bist nicht allein. Noch immer wandeln Halbgötter durch diese Welt und horten als Hüter von Geheimnissen, die so alt wie das Inversum selbst sind, die letzten Reste an Macht, die sie noch besitzen. Sei beim Fliegen vorsichtig.





Die Kunst des Fliegens: InnerSpace bietet mit seinem ätherischen grafischen Stil und seiner beruhigenden elektronischen musikalischen Untermalung ein unvergleichliches durchdachtes und provokatives Flugerlebnis.

InnerSpace hat ein Veröffentlichungsdatum: Das ungewöhnliche Flugspiel von PolyKnight Games und Aspyr soll am am 16. Januar 2018 abheben und auf PC, PS4, Xbox One sowie Switch erscheinen. Vorausgegangen war eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne im Jahr 2014.Zu den Features heißt es:Letztes aktuelles Video: Launch Date Trailer