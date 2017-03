88 Heroes: Weltrettung mit 88 Helden in 88 Minuten - 4Players.de

88 verschiedene Helden! Lerne ihre einzigartigen Fähigkeiten kennen und meistere die einzelnen Level mit ihnen. Wenn sie abkratzen, gehen sie allerdings für immer verloren. (Na ja, so ungefähr zumindest!)

88 verschiedene Level! Erkunde Dr. H8s Geheimversteck mit seinen 4 Welten, jeder Menge tödlicher Hindernisse und niederträchtiger heldenmalmender Feinde.

88 Sekunden pro Level! Die Uhr läuft: Schaffst du es rechtzeitig vor Ablauf der 88-minütigen Untergangsuhr in Dr. H8s Penthouse in seiner Orbitalstation?!

Endloser Wiederspielspaß! In jeder Spielsitzung verändert sich die Reihenfolge deiner Helden, damit jederzeit für Spannung gesorgt ist. Rette die Welt mit deinen 8 Lieblingshelden oder nur mit einem. Viel Erfolg!"

Im 2D-Jump'n'Run 88 Heroes von Bitmap Bureau und Rising Star Games hat man 88 Minuten Zeit, um die Welt mit 88 Helden vor der Zerstörung zu retten. "Mit 88 verschiedenen Helden aufzuwarten, war eine ziemliche Herausforderung. Zwar gibt es ein paar Helden mit sich überschneidenden Fähigkeiten (etwa Laufen, Springen und Schießen), wollten wir möglichst viel Abwechslung hinein bringen, damit die Spieler dazu angehalten sind, neue Techniken zu lernen und stets weiterdenken", erklärt Design Director Mike Tucker via PlayStation Blog In der Spielbeschreibung auf Steam heißt es: "Wir schreiben den 8. August 1988, es ist 8:08 Uhr und der fiese Dr. H8 hat die Welt an den Rand der Zerstörung gebracht! Seine Forderungen sind ganz simpel: Er will binnen 88 Minuten 88 Oktillionen Dollar sehen, sonst vernichten seine thermonuklearen Sprengköpfe die Erde! Wer kann uns retten? Die Tapfersten? Die Kühnsten? Nein ... die 88 Heroes!Mach dich bereit, mit den seltsamsten, tölpelhaftesten und sinnlosesten Superhelden aller Zeiten Dr. H8s Geheimversteck einzunehmen! 88 Level trennen dich von Dr. H8, für die du jeweils nur 88 Sekunden Zeit hast. Die 88-minütige Untergangsuhr tickt gnadenlos, also führe 88 einzigartig talentierte Charaktere durch eine Plattformspring-, Feindzerdepper- und Gefahrenduck-Mission und rette die Erde vor der restlosen Zerstörung!Können die 88 Heroes den Untergang verhindern? Wir wollen es doch mal schwer hoffen! Man hat die Besten gerufen. Aber leider hatten die gerade keine Zeit ...88 Heroes soll am 24. März 2017 als Download für PC, Mac, Linux und Xbox One erscheinen. Der Preis wird im Xbox Games Store mit 14,99 Euro angegeben. Die im Einzelhandel erhältliche PS4-Version soll zwei zusätzliche Helden (Cath Letics & The Mime) sowie acht besonders schwierige Bonuslevels (H8-Modus) bieten. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer