Reservoir Dogs: Bloody Days: Bild- und Videomaterial aus der Umsetzung des Tarantino-Films - 4Players.de

Big Star Games hat bekanntgegeben, dass Reservoir Dogs: Bloody Days in einem Monat - am 18. Mai 2017 - für PC via Steam erscheinen wird. Der Shooter aus der Draufsicht-Perspektive soll später auch auf Xbox One erhältlich sein. Das Spiel, das auf dem Film (Reservoir Dogs, 1992) von Quentin Tarantino basiert, soll mit dem "Time-Back-Feature" überzeugen können. Mit dieser Funktion soll man die Zeit zurückdrehen und jeden Charakter einzeln steuern können. Auch taktisch sinnvolle Schusskombinationen sollen dadurch möglich sein. Der Ausgang der Überfälle soll sich mit dem "Time-Back-Feature" ebenfalls beeinflussen lassen. Im Spiel wird man Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. Orange, Mr. Pink und Mr. White selbst steuern können, die jeweils über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Mehr als drei Charaktere darf man aber nicht gleichzeitig auf einen Überfall (Heist) schicken. 20 Waffen und 18 "Heists" sind geplant.Letztes aktuelles Video: Trailer