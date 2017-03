Final Fantasy 15: Episode Gladiolus: Der Auftakt der ersten Erweiterung im Video; Details: Spielzeit und Kampfstil - 4Players.de

Die erste Download-Erweiterung Episode Gladiolus für Final Fantasy 15 wird am 28. März 2017 für PS4 und Xbox One erscheinen. Der Zusatzinhalt wird sich um Gladiolus drehen. Der Leibwächter von Noctis ist spielbar und hat wohl noch eine Rechnung zu begleichen. Gladiolus verfügt über andere Fähigkeiten als Noctis und soll eher auf einen offensiven "Hau-Drauf-Kampfstil" in Verbindung mit einer Blocken/Schutz-Fertigkeit setzen . Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet. Die ersten 15 Minuten aus der Erweiterung hat GameSpot im folgenden Video festgehalten. Laut Game Informer soll die Spielzeit von Episode Gladiolus ungefähr zwei bis drei Stunden betragen.