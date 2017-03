DropMix: Musik mit Sammelkarten mixen: neues Musikspiel mit neuer Hardware von Harmonix - 4Players.de

Die ersten angekündigten Songs

Mit DropMix haben Hasbro und Harmonix ( Rock Band Dance Central ) ein Musikspiel für iOS und Android angekündigt, das im September erscheinen soll. Ähnlich wie bei DJ Hero und Rock Band benötigt man dafür zusätzliche Hardware, genauer gesagt ein Board sowie Karten.Grundsätzlich erinnert DropMix an Sammelkarten-Taktik à la Magic: The Gathering: Zwei Spieler duellieren sich und versuchen als jeweils Erster 21 Punkte zu erreichen. Wie man Punkte erhält, beschreibt dabei weder Hasbros Pressemitteilung noch der Blogeintrag der Entwickler . Es können allerdings auch zwei je zwei Spieler starke Teams in diesem Clash-Modus gegeneinander antreten.Da es sich um ein Musikspiel handelt, gibt es natürlich keine Angriffs- und Verteidigungskarten. Vielmehr repräsentiert jede Karte einen bestimmten Teil eines Liedes, also z.B. den Gesang oder die Gitarre, und legt man sie auf eine der fünf Felder des Boards, wird sie in den laufenden Song gemischt. So entstehen etliche Mixe, auch aus Elementen verschiedener Stilrichtungen, die man zudem speichern kann.Verbunden ist das DropMix-Board mit dem entsprechenden Programm auf einem iOS- oder Android-Gerät. Vermutlich steuert man mit Handy oder Tablet alle Funktionen des Boards - wie genau man sie verwendet, behalten Harmonix und Hasbro aber ebenfalls noch für sich.Das Starterpaket wird sowohl das Board als auch 60 Karten enthalten und knapp 100 Dollar kosten - Preis und Termin für eine Veröffentlichung in Europa sind derzeit nicht bekannt. Zusätzliche Karten-Pakete sollen jeweils 16 Karten enthalten und mit knapp 15 Dollar zu Buche schlagen oder für etwa 5 Dollar fünf Karten enthalten. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt 300 verschiedene Karten verfügbar sein.Einen Teil der Playlist zeigt das folgende Bild - weitere Titel und Künstler werden später angekündigt.